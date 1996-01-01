Смена лидера партии "Родина", ставшая главным событием на российской политической арене последних дней, не осталась незамеченной "на дальних рубежах и весях". Каковы последствия прошедшей кадровой перестановки? Эта тема стала главной в интервью "ЗР" председателя совета регионального отделения политической партии "Родина" в Хабаровском крае Павла МЫСИНА.

- Павел Евгеньевич, причиной ухода Дмитрия Рогозина с поста лидера партии в большинстве случаев называют слишком большое расхождение с курсом центробежных сил российской политики. В какой версии ответ на этот вопрос дают сами члены партии?

- Тот факт, что на знаковом для нас VI съезде "Родины" за отставку Дмитрия Рогозина проголосовали 173 из 176 делегатов, говорит о том, что это было взвешенное и обоснованное решение. Иначе просто не могло быть в интересах партии. Те разъяснения, которые сделал Дмитрий Рогозин, нас устроили, и мы их приняли.

Главную же подоплеку произошедшего нужно искать в том, что сегодня социал-патриотизм, который провозгласила партия "Родина" на IV и V съездах своим курсом и который поддерживает и разделяет значительная часть российского общества, было интерпретировано и извращено как националистическое, шовинистское, маргинальное. Поэтому партии все последнее время было очень сложно удерживаться на острие взятого курса; ее постоянно пытались искусственно столкнуть в сторону, навязать то, что ей несвойственно, и обвинить в политических ошибках.

Кроме того, в российский политический лексикон был насильно привнесен несущий негативную окраску термин "рогозинцы" - те, кто, якобы, насаждают националистические настроения, шовинизм. На фоне громких уголовных дел, которые сегодня рассматривают суды общей юрисдикции и потерпевшими в которых являются лица не русской национальности, навешивание подобных ярлыков сродни фитилю, от которого может детонировать любая политическая сила.

Поэтому, чтобы выбить и этот аргумент из рук оппонентов, Дмитрий Рогозин принял решение передать руль партии нашему соратнику - Александру БАБАКОВУ. Но уверен, что Рогозин останется в партии харизматической личностью. Да и новый лидер обладает не меньшим набором качеств. Они оба привлекательны как для членов партии, так и простых граждан.

- На ваш взгляд, смена руководства как-то повлияла на структуру электората и количество сторонников партии?

- Убежден, что нет. Наш актив - патриоты, которые хотят видеть Россию собирательницей народов, это политически активные люди, каких немало в стране и Хабаровском крае. Их позицию мы и стараемся наиболее полно отразить в форме принятия соответствующих законодательных актов, в работе над бюджетами всех уровней.

Что касается главного направления деятельности нашей партии, стиля руководства, принципов ее организации, то ничего не изменилось. Как и прежде, мы не менее других партий и движений озабочены в случаях, когда слишком вяло реализуются те или иные программы, когда набирают темп процессы, которые недостаточно регулируются.

- Можно об этом более подробно?

- Коснемся, например, такой темы, как гастарбайтеры. По большому счету, они занимают рабочие места местных жителей, которым работодателю нужно больше платить, а значит, увеличивать свои издержки. Спрашивается, как найти "золотую середину" между внутренней безработицей и предпринимательской выгодой? Разве на это нельзя повлиять административным ресурсом? Рогозин на федеральном уровне говорил об этом еще жестче. В той же Москве проблема гастарбайтеров стоит еще более остро, нежели в регионах. К ней добавляется коррупция, криминал, наркотрафик. Но почему-то в призыве Рогозина очистить Москву от мусора наша оппозиция предпочла увидеть лишь националистическую составляющую.

Мы категорически не согласны с тем, что нас пытаются облачить в националистическую мантию. Россия - многонациональное государство, так сложилось исторически. Нет у нас претензий и к людям, которые приехали к нам на заработки из стран Средней Азии. Но есть вопросы к чиновникам, которые закрывают глаза на эти процессы и не очень-то интересуются, какие при сложившейся ситуации платятся налоги, насколько прозрачны сложившиеся на рынке производственные схемы.

- А каково видение "Родиной" социально-экономической обстановки в Хабаровском крае?

- Тут необходимо сразу оговориться, что наше отделение не находится в оппозиции к правительству Хабаровского края. Сильный губернатор, социально-ориентированный бюджет, почти три миллиарда рублей, которые были направлены на развитие территории в 2005 году - такому сочетанию мог бы позавидовать любой субъект РФ.

К слову, количество привлечения иностранной рабочей силы, о чем мы уже говорили, по Хабаровскому краю также выгодно отличается от других дальневосточных субъектов, здесь явно отдается приоритет трудоустройству наших наемных работников.

В крае активно развивается дорожная инфраструктура, морские порты. Ни один субъект Федерации не строит такие объекты, как газопровод. Краевой парламент вносит в законы такие условия, чтобы увеличились поступления в бюджет. Например, это касается лесной отрасли, где взят курс на глубокую переработку древесины - чтобы в регионе осталось больше прибавленной стоимости продукта. Тем самым край уходит от продажи бревна-кругляка.

Сегодня особенно отчетливо видно, что усилия правительства субъекта направлены на создание условий для привлечения инвестиций. Такие тенденции нужно только поддерживать. И, возможно, даже более жестче.

Но тем не менее есть и вопросы. И они вполне объективны.

Например, при слушании исполнения бюджета Хабаровского края за первую половину 2005 года видим, что налог на доходы физических лиц оказался, мягко говоря, занижен, его не выполнили строители, лесники, рыбаки. Средняя заработная плата в этих отраслях показана ниже 2000 рублей. Хотя совершенно очевидно, что работающий человек никак не может получать заработную плату меньше прожиточного минимума. То есть бюджет недополучает достаточно большие суммы. Разве на это можно закрывать глаза?

И такая картина, к сожалению, характерна для большинства субъектов.

- Решение каких проблем, по мнению актива партии "Родина", является первостепенным на уровне государства?

- Здесь стоит ряд вопросов гораздо большего масштаба. Например, если в последнее время все больше говорится о социальной нагрузке государства, то почему в прошлом году мировое сообщество получило шесть новых российских долларовых миллиардеров, в то время как качество жизни простых россиян существенно не изменилось? Самые благоприятные условия созданы для богатых?

Почему средства стабилизационного фонда слабо работают в реальном секторе экономики? Почему бы их, как это практикуется в США, не направить на долевое участие в реорганизации предприятий независимо от формы собственности? Ответ заключается в том, что есть реальные опасения, что чиновники, распределяющие эти средства, распорядятся ими, мягко говоря, неэффективно.

Перед нами сегодня стоит и множество других проблем, связанных с геополитикой, с интересом к нашим природным богатствам извне. А по большому счету - с судьбой России. Поэтому "Родина" занимала и занимает самую активную позицию в отстаивании интересов россиян.

Думаю, со временем социал-патриотизм займет лидирующее место в политике, потому что к такому выбору нас сегодня подталкивают реалии жизни. Если в гражданском обществе не будет мощной государственной составляющей, под угрозу будет поставлена сама государственность.

- Если сложившиеся обстоятельства заставят "Родину" уйти в оппозицию, каким вы видите исход ситуации?

- Мы готовы отстаивать интересы россиян в любых обстоятельствах. И если так сложится, что это будет оппозиция, то только конструктивная и взвешенная.