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Николай Морозов: Наше дело правое!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"У меня нет такого желания. Чтобы чего-то добиться, нужно быть молодым и голодным. Голод остался, молодость прошла, а вместе с ней и иллюзия, что ты лично что-то можешь поменять", - рассказывает он о сегодняшнем положении регионального отделения СПС и планах на будущее в интервью "ЗР".

- СПС в Приморье реже прочих партий участвует в митингах. Почему "правых" флагов не видно на площадях?

- Людям, голосующим за "правых", просто некогда флагами на площади размахивать да на жизнь свою жаловаться. "Люди дела" не верят власти, не боятся ее и ничего у нее не просят. Они привыкли сами решать свои проблемы и надеяться только на себя. Они хотят работать и зарабатывать, обеспечивать будущее своих детей, старость своих родителей - жить свободными в свободной стране. Их прадеды двести лет назад умирали за эту свободу на Сенатской площади, а не флажками размахивали. Так что устраивать "кастрюльные демонстрации" нам просто стыдно.

- Но любая партия ставит перед собой прагматическую цель раскрутиться?

- Мы не вербуем членов - люди к нам сами приходят. Но и с перерегистрацией партии проблем нет: у нас зарегистрировано сторонников в 5 раз больше, чем требует федеральный закон. Но наша партия - не "ударный отряд рабочего класса", в СПС сторонниками считают тех, кто за нее голосует на выборах. Только вот "правый" избиратель, не веря родному государству и полагаясь только на себя, ходит на выборы с неохотой. А потом это государство приходит к нему с налоговой проверкой, повышением в разы арендных платежей, таможенных пошлин, взятками и откатами. И все потому, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы.

- Что получилось у вас, как лидера приморского регионального отделения СПС, в Законодательном собрании этого созыва?

- Мы лишили Приморье такого удовольствия, как досрочные выборы - источника подкупа и беззакония. Последней каплей были выборы в Находке и во Владивостоке, когда две недели шел массовый подкуп люмпенизированного избирателя. Теперь этого не будет никогда. Мы воплотили отличную идею с административным кодексом: собрать все правонарушения в один закон. Но в нашем "правом" варианте была заложена одна хитрость: субъектом административного взыскания мог быть только чиновник. Иными словами ни граждан, ни предпринимателей в нашем проекте не было. За брошенную на улице бумажку следует наказывать не подростка, а сначала чиновника, не установившего урны. Беда России - всевластие чиновничества, которое всегда будет кусать руку предпринимателя, что его кормит, и лизать сапог начальника, что его пинает.

- Стоит ли ждать объединения "Яблока" и СПС? Что вы пообещаете своим избирателям?

- Сегодня мы обречены на победу только вместе, а порознь - на бесславное поражение. И дело не в преодолении барьера: те, кто бьется за 5%, сдавая партнеров, недостоин победы. Я с огромным уважением отношусь к приморским "яблочникам" и уверен, что, когда в стране царит страх, мы найдем в себе мужество переступить через личные амбиции ради правого дела. Когда "правые" были в Госдуме, то несколько лет удавалось не допустить запрета правого руля и повышения пошлин на иномарки. И не потому, что Борис НЕМЦОВ хотел пересадить чиновников на отечественные автомобили, чтобы те своим задом чувствовали дороги российские. А потому, что с уничтожением конкурентной среды умирает все. Приморье - особый регион: у нас самое высокое руководство придерживается "правой" религии, здесь рынку учить никого не надо. И все они понимают, что в стране с каждым днем складывается полицейское государство. Только, как люди прагматичные, они будут играть по установленным правилам, держа "фигу" в кармане. Ровно до тех пор, пока правила не поменяются.

Давно в Японии мой учитель, объясняя мне смысл кодекса чести самурая, привел цитату одного античного полководца Фокиона: "Или умейте побеждать, или умейте дружить с победителями". Самураи поступают иначе - рано или поздно побеждают! И я верю, что рано или поздно свобода победит. Ведь наше дело-то - Правое!

- Однако ходили слухи, что вы перешли в "Единую Россию"?

- Полная чепуха. Черчилль когда-то оправдывался за очередной переход в другую партию: "Я меняю партии, но не меняю убеждений". Так вот. Я пока не меняю ни партий, ни убеждений. У меня одна жизнь. Хочется прожить ее честным человеком.

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