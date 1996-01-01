Предвыборный забег

Из 28 региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Приморском крае, в выборах в Законодательное cобрание намерены участвовать лишь половина. Хотя остальные также не отказываются от предвыборного забега, просто дали себе дополнительное время для размышлений.

Делайте ставки, господа

С партийными списками, по официальной информации, никто из партийцев не определился. По неофициальной информации, таковые есть в "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Родине". Но неточные. Окончательная определенность с участниками предвыборного забега будет установлена, как только депутаты краевого Законодательного cобрания нынешнего созыва огласят правила игры. Этого решения лидеры региональных отделений ждали на этой неделе, но не случилось... Тем не менее наиболее сильные из игроков не намерены ждать с моря погоды.

"Единая Россия" уже сформировала штаб, команде которого поставлена банальная задача - поднять популярность "единороссов" среди населения. Для этого, по неофициальной информации, из столицы завезена команда профессиональных пиарщиков. Они разбили предвыборную программу агитации на два забега: "февраль- апрель" и "август - сентябрь".

Для решения локальных задач в краевом масштабе десанты "единороссов" рассредоточились по социальным направлениям: дома-интернаты, школы, военные части, дома престарелых. Сюда везут концерты, подарки и яркую агитацию. Для Владивостока способ действия иной - по телевизионным каналам идут сюжеты с репортажами о краевой благотворительности, плюс билборды с узнаваемой символикой и номером телефона доверия.

Таким образом, "Единая Россия" довольно резко стартовала и ушла в отрыв, невзирая на видимую нерешительность депутатов дать отмашку и объяснить правила игры. "Мы идем единым фронтом, сейчас в 37 отделениях партии идет выдвижение лучших людей. Наша цель - показать всем то, что мы партия большинства и берем на себя ответственность за все, что происходит в стране и в крае", - говорит руководитель регионального отделения "Единой России" Юрий ПОПОВ.

Следующая тройка лидеров, идущая на прорыв, - ЛДПР, КПРФ, Родина - действует не так смело. "Смешно состязаться с "единороссами" в финансовом отношении, - сказал в интервью "ЗР" лидер регионального отделения ЛДПР Сергей КОРЧАГИН, - мы пойдем иным путем. Во-первых, выждем решения ЗС и, опираясь на него, сформируем два списка - одномандатников и партийные. Посмотрим, какие люди и с какой долей вероятности смогут набрать голоса, в июле у нас конференция, мы утвердим списки как можно позже еще и из экономических соображений. Одно плохо - вечно с "Родиной" пересекаемся, в одной части площади наши флаги, с другой их. А артисты одни и те же. Нам смешно, а люди в недоумении".

В штабе КПРФ подготовка к выборам уже началась, хотя окончательно партийные списки коммунисты утвердят не раньше июня. Любимый агитационный прием "красных" - митинги протеста, ближайший назначен на 8 апреля. Сторонники КПРФ признают "своими" районами Надеждинский, Лесозаводский, Дальнереченский, Дальнегорский и Спасский. Партийным ячейкам на местах поручено проявлять и поддерживать возмущения народа по самым проблемным точкам. Например, новая тема для агитации в селах - закрытие мало-комплектных школ. Получается, что естественные формы народного гнева синтезируются в наиболее экономичное из всех возможных средство пиара.

Возьмем хоть что-нибудь

Рассказ о следующих партиях стоит предварить кратким замечанием. У их лидеров нет ни только цели составить большинство в Законодательном собрании, но и твердой уверенности в возможности пройти хоть блоком, хоть боком. К примеру, СПС и "Яблоко" хотят договориться о совместном движении во власть. Николай МОРОЗОВ и Владимир НИКИФОРОВ ждут теперь уже апрельского приговора ЗС. "Мы не самоубийцы и не собираемся брать власть любой ценой", - рассказал о своей позиции Владимир Никифоров.

"Жаль, что в нашей стране до сих пор нет метода голосования через Интернет, тогда во власти было бы большинство наших, правых", - сетует Николай Морозов.

От намерения сражаться за "кресла" во что бы то ни стало далеки и представители "Родины". Ее агитационные флаги на недавних митингах против ЖКХ были замечены среди флагов КПРФ, ЛДПР, "Яблока" и Российской партии пенсионеров.

"Предварительные партийные списки у нас готовы, одномандатные будут только в начале июля. О методах пропаганды пока не думали, планируем то же самое, что и у других: митинги, концерты, листовки", - сказал председатель РО Игорь УСОВ в интервью "ЗР" до отставки Дмитрия РОГОЗИНА. Последней в списке твердо решивших идти на выборы в ЗС стоит "Российская партия пенсионеров, ее региональный лидер Сергей СОФИН намерен утвердить программу действий уже в середине апреля.

Главное - участие

Среди прочих партий - потенциальных участников избирательной кампании ажиотажа не наблюдается. "Свобода и народовластие" ждет распоряжения Виктора ЧЕРЕПКОВА и скрывает планы, хотя есть информация, что агентурную сеть из многолетних сторонников "совести России" уже обзвонили и снабдили инструкциями. "Аграрная партия", Российская партия жизни, Партия социальной справедливости и Партия ЖИЗНИ выразили желание поучаствовать ради самого участия. Народная партия РФ, Демократическая партия России, Партия развития предпринимательства, Партия Мира и Единства, Российская партия самоуправления трудящихся, "Патриоты России", "Евразия", Партия Национального Возрождения, "Единение", Народно-патриотическая партия России, Партия социальной справедливости, Российская объединенная промышленная партия, "Союз патриотов России" и Партия Возрождения России решения об участии в предстоящих выборах еще не приняли. Возможно, что они от него и вовсе воздержатся, но если вдруг у них появится известный лидер, то они смогут составить серьезную конкуренцию остальным участникам предвыборного процесса.