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Воскресное PRотивостояние

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошедшие выходные ознаменовались очередной встречей в центре Владивостока сторонников "партии власти", выступившей с инициативой повышения пенсий жителям Дальнего Востока, и представителей оппозиции. На этот раз, в отличие от митинга 18 марта, все закончилось мирно, поскольку собравшиеся граждане в основном занимались рекламой своих партийных брендов.

Характерно, что "заботилась" о бабушках и дедушках главным образом молодежь. "Единая Россия", которая, собственно, и организовала данный митинг, презентовала свой новый PR-проект - движение "Молодая гвардия", созданное вместо канувшего в Лету "Молодежного Единства". По мнению лидера приморского отделения "МГ" Максима ГЛУШКОВА, молодежное крыло "Единой России" играет значительную роль в определении партийной и государственной стратегии в социальной сфере.

Правда, рядовые "молодогвардейцы" затруднялись назвать нынешний размер пенсии и величину прожиточного минимума, однако были едины в своем одобрении требований митинга на 30% увеличить пенсии пожилым дальневосточникам. Сами же представители старшего поколения скромно стояли под флагами КПРФ ближе к зданию почтамта. Они раздавали листовки и рассказывали о своем недовольстве антинародным режимом участковому милиционеру, наблюдавшему за митингом.

В целом собрание политически активных граждан протекало вяло. Некоторую "живость" ему придавало, пожалуй, только присутствие на площади нескольких молодых людей под флагом НБП и пожилого мужчины маргинальной внешности, державшего в руках картонную табличку с призывом вступать в им же созданное "Движение Разума". Постояв полчаса у памятника ЛЕНИНУ и покрасовавшись перед телекамерами, митингующие довольно быстро разошлись по своим делам. После чего в центре города, который в преддверии осенних выборов в краевое законодательное собрание, похоже, превращается в полигон для испытания политтехнологий, вновь воцарились тишина и покой. Наверное, до следующих выходных.

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