Село в ожидании...

Во вторник Приморский край посетил министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ. Прибыв в 7 утра в столицу Приморья чартерным рейсом из Москвы, главный аграрий страны ближе к полудню отправился в Уссурийск, где посетил сельскохозяйственную академию, после чего поехали в администрацию Уссурийска для встречи с политсоветом Приморского отделения "Единой России".

Рыночный дарвинизм

Приезда министра ректорат академии ждал с особым волнением: по словам руководителей учебного заведения, до последнего момента посещение Гордеевым самого восточного сельскохозяйственного вуза было под большим вопросом. Однако Алексей Васильевич ожиданий преподавательского коллектива не обманул и в 12 часов дня в сопровождении губернатора Сергея ДАРЬКИНА и вице-губернатора Юрия ПОПОВА начал экскурсию по академии. Осмотрев несколько лабораторий и учебных аудиторий, глава Минсельхоза отправился в актовый зал, где планировалась беседа со студентами.

"Мне приятно посетить ваш город, - начал свое выступление Алексей Гордеев. - В Уссурийске проживали мои родители, поэтому это моя малая родина. Ваше учебное заведение самое восточное в стране, поэтому кадровый потенциал академии весьма высок. Выпускники должны стать кадровой опорой не только для приморского села, но и для всего Дальнего Востока".

Закончив вступительную речь, А. Гордеев обрисовал печальное положение дел в сельском хозяйстве. По его словам, за 15 лет активных реформ село практически уничтожено. "Продовольственный сектор страны находится в плачевном состоянии, и стагнация аграрного сектора одна из причин этого. Многие либерально настроенные чиновники в правительстве меня убеждали, что рынок сам отрегулирует сельское хозяйство. Однако этот рыночный дарвинизм перерос в экономический каннибализм. В результате большинство предприятий отрасли было уничтожено. Национальный проект в области агропромышленного комплекса должен изменить ситуацию. За два года объемы производства мяса должны возрасти на 7%, молока - на 4,5%. Молодым специалистам планируется выделить 1,5 млн кв. м жилья. Я понимаю, что Дальний Восток значительно отстает по многим показателям в области производства сельхозпродукции, однако необходимо менять ситуацию. В Приморье в этом отношении больше возможностей, чем у других регионов ДВФО. Здесь есть кадровый и научный потенциал. Наша помощь будет заключаться в том, что мы принесем на село кредиты. В настоящее время даны указания Россельхозбанку, чтобы он открыл дополнительные офисы по стране. Уже скоро этот финансовый институт будет выдавать кредиты частным подворьям до 30 тыс. руб. без поручителей и залога. Достаточно будет только одного письма главы поселкового совета".

Каким образом будет возрождаться сельское хозяйство на территории края, Гордеев не рассказал. Однако заметил, что они с приморским губернатором уже проработали конкретные показатели по производству продукции, ниже которых край не должен опускаться. После чего поблагодарил всех за радушный прием и отправился на встречу с единороссами.

"Единая Россия" получила...

На второй встрече с политсоветом "Единой России" министр был просто неузнаваемый - его хорошее настроение, в котором он пребывал в академии, улетучилось с началом беседы. В довольно резких тонах он выразил недовольство работой приморского отделения "Единой России". "Рейтинг партии в крае один из самых низких по стране, хотя я приехал к вам не как "комиссар", но замечу, что руководство партии недовольно вашей работой. Надеюсь, что выборы вас оправдают", - скептически заметил Алексей Гордеев.

После критики он перешел к обозначению целей, в частности акцентировал внимание на том, что сельский электорат просто обязан проголосовать за "Единую Россию". Для этого нужно только одно - не обмануть ожиданий, правда, в чем они заключаются, расшифровывать не стал. А вот на вопрос президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Дмитрия ГЛОТОВА, включит ли Минсельхоз в национальные проекты рыбную отрасль, пообещал подумать.