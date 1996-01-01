Полпред строит планы привлечения рабочей силы из стран СНГ

Стаж Камиля ИСХАКОВА в должности полномочного представителя Президента России в ДФО перевалил за стодневку - номинальный срок для ознакомления с регионом и втягивания в должность. Какие сделаны выводы? Какими видятся пути решения наиболее насущных проблем дальневосточных территорий? Об этом - интервью "ЗР" полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиля Исхакова.

- Камиль Шамильевич, исторически так сложилось, что относительно небольшая численность населения на Дальнем Востоке всегда выступала камнем преткновения в более динамичном развитии территории. О привлечении какого числа активно работающего населения может идти речь, чтобы изменить ситуацию?

- За десять минувших лет Дальний Восток России потерял 12% жителей. Во-первых, люди уезжают на Запад, а, во-вторых, уровень смертности превышает уровень рождаемости. По данным Федеральной миграционной службы России, численность китайских иммигрантов в Дальневосточном федеральном округе превышает 170 тысяч человек.

Значительное количество граждан Китая использует безвизовые туристические поездки. Так, в 2005 году для доставки и последующей продажи товаров широкого потребления на территорию округа въехало более 370 тыс. человек. Кроме этого китайские граждане получают официальные приглашения различных фирм с последующим оформлением разрешительных документов на право следования в населенные пункты, в том числе расположенные на территории других российских регионов.

Мотивация приезда сюда наших соседей определяется в первую очередь поиском заработка. Значительная часть китайцев занимается "челночной" торговлей и скупкой сырья леса, цветных металлов. Все большее распространение среди них приобретает аграрная деятельность на дальневосточных землях.

Поведение китайских мигрантов диктуется, прежде всего, стремлением к получению быстрой прибыли. Это приводит к использованию территорий Дальнего Востока исключительно в качестве сырьевой площадки и рынка сбыта низкокачественной продукции. Конечно, если здесь будут жить наши соотечественники, китайская миграция автоматически снизится.

Но если сегодня именно такое количество китайских рабочих находится на Дальнем Востоке - значит, в них есть потребность, и именно столько наших соотечественников смогли бы приехать к нам из стран СНГ.

- Каковы могут быть перспективы привлечения рабочих ресурсов из западных регионов России, стран СНГ и иностранной рабочей силы?

- На Дальнем Востоке есть территории с хорошим климатом - это в первую очередь южные районы Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также Еврейская автономия. Для того, чтобы привлечь людей в эти районы, нужно решить текущие экономические проблемы, выровнять тарифы на энергоносители и транспортные услуги со средними по России. Кроме того, все мы знаем, что президент России Владимир ПУТИН уделяет большое внимание проблемам Дальнего Востока. Именно он назвал ХХI век веком Азиатско-Тихоокеанского региона, а Дальний Восток России - воротами в страны АТР.

- В специалистах каких специальностей, какой квалификации и в каких сферах деятельности наиболее остро нуждается сегодня регион?

- Дальний Восток прежде всего, остро нуждается в квалифицированной рабочей силе. У нас попросту не хватает рабочих - не случайно в полях и на стройках трудятся наемные китайцы и корейцы.

- Развитие рынка труда неизбежно потребует развития сопутствующей инфраструктуры. Реализация каких программ способствует решению данной проблемы?

- Несомненно, людям, приезжающим на Дальний Восток, нужно помогать. В первую очередь в регионе должны быть в полной мере реализованы приоритетные национальные проекты. Особенно "Доступное жилье".

Сегодня жилья на Дальнем Востоке строиться очень мало. Региональные власти не смогли добиться ипотечного кредитования более привлекательного, чем в среднем по России. А ведь многие субъекты Российской Федерации все же находят внутренние резервы для активного использования ипотечного кредитования.

Кроме того, полезным будет вспомнить опыт нашей страны начала ХХ века, когда мигранты на Дальний Восток получали довольно большие подъемные, причем их переезд тоже оплачивался. Считаю возможным заимствовать опыт таких стран, как Канада, США и Германия, которые проводят политику, направленную на переселение на свои территории наиболее квалифицированных специалистов, способствующих экономическому росту страны.

А что было 150 лет назад? Для желающих осваивать Дальний Восток был введен целый ряд новых существенных льгот. На 10 лет были продлены льготы, касавшиеся приобретения земли, освобождения от налогов и воинской службы. Проезд из Одессы до Владивостока объявили бесплатным. На каждого переселенца выдавалось продовольствие: по 60 фунтов муки и по 10 фунтов крупы на месяц в течение полутора лет. Для обзаведения хозяйством на новом месте семья получала на постройку жилища 100 руб., пару лошадей, корову, семена.

Если учесть, что к тому же переселенец освобождался на родине от всех недоимок, то становится понятным рост числа желавших переехать на новые места. Решение о переселении крестьян на Дальний Восток за счет казны предполагалось как трехлетний эксперимент (1883-1886 годы). Но это уже давно забытое старое. Нужны новые стимулы.

Государственная миграционная политика на Дальнем Востоке должна реализоваться вместе с активным привлечением инвестиций в создание материальных условий, благоприятствующих работе высококлассных специалистов.

В качестве главных критериев выбора перспективных территорий для заселения в первую очередь видятся те, которые расположены в зоне прямого экономического, социального и культурного обмена между странами АТР, прежде всего - КНР, КНДР, Южной Кореей и Японией. Огромную роль также будут играть развитость на указанных территориях транспортных коммуникаций и пригодность участков для капитального строительства и постоянного проживания.

Анализ территорий с точки зрения геополитики, экономики, экологии, учет сложившейся там социальной обстановки говорят о том, что наиболее перспективными участками социально-экономического развития могут выступить территории юга Дальнего Востока. Прежде всего это Амурская область, Хабаровский и Приморский край.

В Приморье в качестве площадки целевого заселения в большей степени подходит западная часть. Данный участок тянется от западного побережья озера Ханка вдоль российско-китайской границы до устья реки Туманной (Туманган), впадающей в Японское море, что определяет его высокую геополитическую значимость для России. Думаю, именно такие территории со временем станут новыми точками экономического роста российского Дальнего Востока.