Коммунисты Хабаровска соберут на митинг многотысячную толпу

На митинге протеста против введения нового Жилищного кодекса РФ коммунисты Хабаровска намерены под свои знамена собрать до пяти тысяч человек.

После этой политической акции, спланированной на Комсомольской площади в субботу, 8 апреля, они собираются пройти по тротуару к зданиям краевой Законодательной думы и администрации Хабаровского края, чтобы передать их представителям петиции своими требованиями.