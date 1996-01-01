Исхаков проведет конкурс на замещение должностей в полпредстве

В апреле 2006 года пройдет конкурс на замещение должностей федеральных государственных служащих в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Это связано с проводимыми структурными преобразованиями в аппарате полпреда.