Ступора не будет

Добровольный отказ Дмитрия РОГОЗИНА от регалий лидера не ввергнет партию "Родина" в ступор. Уверенность по этому поводу высказал в эксклюзивном интервью "ЗР" руководитель приморского регионального отделения партии Игорь УСОВ, являвшийся участником недавнего съезда партии, на котором Дмитрий Рогозин и объявил о своем решении.

- Последние несколько месяцев партия и Дмитрий Олегович подвергались массированным идеологическим атакам со стороны властных структур всех уровней, - сообщил, в частности, Игорь Усов. - Наверно, вы видели эти заказные репортажи по центральным каналам телевидения и читали дискредитирующие материалы, в том числе и в местной прессе. Однако, когда выяснилось, что Рогозина подобными методами не сломить, в ход пошли другие механизмы давления - в частности, угрозы физической расправы над друзьями и родственниками друзей и соратников Дмитрия Олеговича. Вы, конечно, читали о нападениях на руководителя Волгоградского отделения партии, а также на детей депутатов Госдумы Михаила МАРКЕЛОВА и Андрея САВЕЛЬЕВА. Все эти факторы в совокупности и подтолкнули Рогозина к принятию непростого решения оставить руководящие посты в партии. Это исключительно тактическое решение, и, я уверен, оно не скажется негативным образом на партийной деятельности. Ведь Дмитрий Рогозин, по большому счету, никуда не ушел. Он остается в партии, разделяя ее идеологию и уставные цели, о чем он также заявил на съезде.

- И что же участники съезда - спокойно приняли отставку и разъехались по регионам?

- О своей отставке Рогозин объявил накануне съезда, на заседании президиума, а потому его решение не было неожиданным для участников съезда. Все знали об обстановке, сложившейся вокруг партии и ее лидера. Знали о фактическом политическом преследовании именно Рогозина. Любопытная деталь - председатель партии присутствовал на съезде в статусе гостя. Дело в том, что, когда проходила региональная конференция отделения Ростовской области, откуда избирался Дмитрий Рогозин, в зал заседания неожиданно вошли сотрудники милиции и попросили всех покинуть помещение, поскольку там якобы заложена бомба. Вместо бомбы милиция нашла какой-то пакет с листовками националистического содержания, а областной суд использовал эту ситуацию для того, чтобы признать конференцию не состоявшейся, а значит, делегатов съезда - не избранными. Впрочем, преследованию подвергалось не только ростовское отделение "Родины". Партии отказали в регистрации в семи из восьми региональных избирательных кампаний. Поэтому тактический ход лидера партии с отставкой был встречен участниками съезда с пониманием. Не обошлось, конечно, без уговоров остаться и даже слез. Все понимают роль Рогозина в становлении партии. За время его руководства партийные ряды выросли с 30 тысяч человек до 150 тысяч. Но особой дискуссии по этому поводу на съезде не было.

- Ожидается ли какая-либо дискуссия после съезда? Наверняка следует ожидать какие-либо кадровые перемены и в руководстве региональных отделений в связи с отставкой Рогозина?

- Принципиально ничего не изменилось. Партийные структуры созданы и работают. "Родина" не является партией вождистского типа, а потому на коллегиальности нашей работы отставка Рогозина не отразится. К тому же нынешний председатель Александр БАБАКОВ был и остается хорошим товарищем и соратником Дмитрия Рогозина. Так что наши цели и задачи остаются неизменными. Ближайшие из них - это октябрьские региональные выборы парламентов и выборы в Госдуму 2007 г. И здесь, и там у нас неплохие перспективы, учитывая, что на единственных выборах в республике Алтай, где нам не отказали в регистрации, "Родина" заняла второе место по партийным спискам, а еще четыре кандидата победили в одномандатных округах.

- Полагаете, в Приморье возможно повторение алтайского триумфа без Рогозина во главе партии?

- Ну, во всяком случае, мы приложим к этому все силы. Что же касается Рогозина, то он остается в партии, и осенью мы ожидаем его в гости.

- В качестве кого?

- В качестве депутата Госдумы и члена партии "Родина".