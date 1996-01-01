Бархатное затмение в Законодательном собрании

Солнечным затмением объясняли в шутку некоторые наши коллеги отказ краевых депутатов от обсуждения поправок в избирательное законодательство на очередном заседании, которое состоялось 29 марта.

Сами депутаты в первом перерыве заседания до поры до времени пожимали плечами и от каких-либо откровенных комментариев воздерживались. Однако, как водится, все тайное становится явным, и уже к обеду почти каждый участник заседания, вплоть до гостей и приглашенных, знал, что накануне состоялось совещание фракции, на котором было принято решение отложить вопрос о поправках в Избирательный кодекс на следующее заседание. Равно, как и вопрос об отставке спикера. И природные явления тут, даже при очевидной зависимости наших политиков от весенних и осенних обострений, в общем-то, ни при чем.

Будет ли подниматься на следующем заседании вопрос о вотуме недоверия Сергею СОПЧУКУ, как говорится, вилами на воде писано. Дело в том, что сами члены фракции к принятым отсрочкам имеют минимальное отношение. На детальном изучении ситуации, прежде чем принять какие-либо окончательные решения, настояла московская комиссия федеральных партийных структур "Единой России". Комиссия прибыла в край на прошлой неделе и мягко, но настойчиво попросила местных "медведей" зафиксировать на время положение вещей в том виде, в каком оно есть, чтобы выше поставленные товарищи по партии имели возможность разобраться во всем объективно.

Кстати, насчет объективности. Рядовые "единороссы" и даже члены фракции "Единая Россия" в краевом парламенте абсолютно не скрывают тот факт, что московские эмиссары прибыли в край вовсе не по душу спикера. Прежде всего их интересует деятельность руководителя приморского отделения партии Юрия ПОПОВА, результаты, вернее, внешние проявления которой Москву очень настораживают. Скандал со спикером всего лишь логично вписался в список претензий Москвы, начинающийся с низкого рейтинга "Единой России" и заканчивающийся упреками в клановой системе приморской власти.

Не то чтобы партийных функционеров "Единой России" беспокоит сам принцип кланового отбора во власть, на котором держится и так называемый топ-менеджмент федеральных властей. Смущает верхушку партии то обстоятельство, что в период управления краем "единороссами" Приморье все чаще становится эпицентром скандалов на предмет произвола чиновников. Причем произвола, медленно, но верно обрастающего громкими уголовными делами чиновников самого высокого полета - например, руководителей сразу двух управлений мэрии Владивостока. Естественно, это никак не способствует повышению рейтинга партии, прочно вросшей в имиджевую кожу чиновничьей структуры.

Есть, правда, и другая версия арии московских гостей. Некоторые ортодоксы приморской демократии в чистом виде склонны рассматривать визит партийной комиссии как продолжение операции федералов под условным названием "Бархатный переворот". Переворот, естественно, в краевой администрации. Для начала, мол, заменили местных руководителей силовых структур, что немедленно нашло отражение в уголовных делах против чиновников. Теперь пытаются обособить от местных властей партийные структуры, убрав из руководства соратника приморского губернатора.

На наш взгляд, эта версия, скорее, из области фантастики. Зачем было президенту назначать нынешнего губернатора, чтобы потом отстранить с помощью хитроумных комбинаций. У него и без того достаточно рычагов для любых кадровых решений без особого ущерба для имиджа власти. В случае с Приморьем достаточно одного телефонного звонка. Впрочем, надо признать, что поводов для подобных инсинуаций предостаточно. Очередной из них подкинула фракция "единороссов", которые, не смущаясь присутствием московской комиссии, на упомянутом совещании успели распределить портфели председателей комитетов. Так, например, на место депутата Юрия СМИРНОВА, возглавляющего комитет по депутатской этике, планируется избрать Геннадия ЛЫСАКА. Веронику ИЛЬИНУ, курирующую социальную политику, фракция хотела бы заменить Дмитрием ВИНОГРАДОВЫМ. Юрия СЕРЕБРЯКОВА, председательствующего в комитете по бюджету, должна сменить Надежда АШАЕВА. На место Николая МОРОЗОВА, занимающегося региональной политикой, претендуют сразу два депутата - БУГАЕВ и НОВИКОВ, набравшие в рейтинговом голосовании одинаковое количество голосов.

"Повезло" только Сергею СИДОРЕНКО. Сельским хозяйством края, кроме него, никто заниматься не хочет. Даже уважаемый Владимир ХИЖИНСКИЙ отказался от столь "заманчивого" предложения. В общем, получается, что депутаты-единороссы продолжают делить портфели, невзирая на приезд московской комиссии, что подпитывает все ту же версию "ортодоксов демократии": любые московские инспекции имеют отношение только к губернатору и его соратникам.

Да, чуть не забыли про "вакантное" место спикера. Можно было бы с ходу сказать, что тут как бы без вопросов - альтернативы Юрию СТЕПАНЧЕНКО уже нет. Но в свете последних событий может случиться так, что вакантным окажется более значимое кресло - руководителя регионального отделения партии.

Конечно, эти должности - спикера и партийного вождя местного розлива можно и совместить. Но, по большому счету, кресло лидера отделения более привлекательно в плане политических амбиций. Во-первых, это гарантированное место в первой тройке партийного списка на осенних выборах ЗС ПК. Во-вторых, весьма комфортная площадка для продолжения политической карьеры. Еще неизвестно, каким будет будущий созыв ЗС по партийному раскладу, учитывая невысокий рейтинг "Единой России" в крае. Вполне вероятно, что новым председателем станет член какой-либо другой партии. Шаг назад - с должности спикера в рядовые депутаты - это, безусловно, поражение. А вот председательство в региональном офисе "единороссов" более прогнозируемо и перспективно. Возможное поражение "Единой России" на выборах в ЗС можно свалить на предшественника и жить припеваючи до выборов в Госдуму.

Впрочем, слишком припеваючи, наверно, не получится. На минувшем заседании депутаты приняли поправку в закон об ограничении торговли алкогольной продукцией - передвинули время действия запрета на продажу спиртного с 22.00 до 23.00. Вряд ли избиратели оценят эту небольшую уступку поклонникам Бахуса.

- Мы это уже проходили, - поделился своим мнением с "ЗР" депутат Борис ПОСТОВАЛОВ, возглавляющий по совместительству группу компаний "В-Лазер". - Зачем наступать на одни и те же грабли - не понимаю.