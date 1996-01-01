Дальневосточные мэры возьмут пример с Аляски

"В свете проходящей реформы местного самоуправления нашим городам важно изучить опыт тех стран, где местное самоуправление развивается давно и успешно", - подчеркнула заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Елизавета ТЕЛУШКИНА на пресс-конференции по случаю подписания меморандумов о сотрудничестве между городами-партнерами по программе СитиЛинкс, Аляска - Дальний Восток.

Подписанием меморандумов в субботу завершился второй день вводного семинара для администраций российских и американских городов-партнеров, проходившего в Хабаровске 24-25 марта. За два дня участники программы познакомились друг с другом, заслушали несколько докладов по местному самоуправлению в США и России и во время тренинга приступили к разработке стратегии экономического развития городов Дальнего Востока. Задача первого этапа работы партнерств (семинар, последующее недельное посещение американской стороной городов-партнеров и ответный визит делегаций российских городов в мае-июне этого года) - отбор конкретных проектов, нацеленных на развитие экономики городов ДВ, и разработка детального плана реализации каждого из них.

Досье Партнерская программа "СитиЛинкс" "Аляска - Дальний Восток России" осуществляется при участии Международной Ассоциации Управления Городами (ICMA) при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию (USAID). Цель программы - установление профессиональных партнерских отношений между муниципалитетами Дальнего Востока и Аляски и содействие экономическому развитию местного самоуправления этих двух территорий. Городами-партнерами по программе выступают: Долинск, Южно-Сахалинск и Анкоридж, Большой Камень и Кенай, Бикин и Джуно, Уссурийск и Василла.

"Сегодня мы рассматривали действительно те вопросы, которые требуют решения, - поделился впечатлениями по окончанию семинара глава Бикинского муниципального района Андрей ЛЫСОВ. - Развитие малого и среднего бизнеса - это основная тема, которой мы думаем уделить пристальное внимание в рамках проекта. Уже сейчас в районе ведется деятельность по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности. Участвуя в этой программе, мы сможем проанализировать, насколько то, что делается у нас, достаточно и эффективно для роста экономики города и привлечения людей в сферу малого бизнеса". "Я увидел главное - системный подход в организации местного самоуправления, - высказал свое мнение глава администрации Большого Камня Леонид МАКАРОВ. - Есть базовые вопросы, ответив на которые, можно построить рабочую схему по экономическому развитию города". "Прежде всего, надо привлекать население к участию в принятии решений, важных для города", - дополнила его начальник отдела экономики Большого Камня Нина КОВТУН.

Об этом же сказала Елизавета ТЕЛУШКИНА, перечисляя то, чему могут научиться главы российских городов в рамках программы: "Важный для нас вопрос - как привлечь население к участию в муниципалитетах. У нас считается - выбрали власть, пусть решает и отвечает. А в развитых странах каждый человек принимает участие в управлении своим поселением". Кроме того, в рамках партнерской программы российские мэры, по мнению Елизаветы Телушкиной, имеют шанс на конкретных примерах научиться грамотному экономическому планированию. "Там - в Америке - тоже планы на 10 - 20 лет составляют. Только эти планы принципиально отличаются от тех, что мы при Советской власти делали. Там план ответы на вопросы дает, как создать условия, чтобы появлялись новые компании, как привлечь на территорию филиалы крупных предприятий, как управлять финансами".

Промежуточные итоги реализации разработанных в рамках партнерств проектов будут подведены весной 2007 года. Окончательные - осенью того же года. У дальневосточников есть год с небольшим, чтобы с максимальной отдачей вложиться в общее дело и показать остальным, насколько эффективно в условиях изменившегося законодательства может работать муниципальная власть.