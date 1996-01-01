Депутаты выпустили пар

Скандальный вопрос о легитимности вернувшегося к своей должности мэра Геннадия ЛЫСЕНКО был поставлен на внеочередном закрытом заседании дальнегорской думы, которое состоялось 20 марта.

Журналистам запретили пользоваться диктофонами, средствами аудиа и видеозаписи, средствами связи. За это проголосовала инициативная группа депутатов во главе с опальным Дмитрием ФОТЬЯНОВЫМ. По его же инициативе из зала заседания был выдворен журналист Василий БУСЛАЕВ, корреспондент владивостокской газеты "Ежедневные новости", помощник депутата С.ШИТИХИН и член мунизбиркома Леонид СИНЕВИЧ.

Полчаса ушло на пустые дебаты, затем дело дошло до повестки дня. По предложению депутата ЮЖАКОВА из повестки дня были исключены наиболее острые для округа вопросы о теплоснабжении и исполнении бюджета. Осталась гольная политика - вопрос о легитимности главы Лысенко, о сложившейся в городе ситуации (усиление криминогенной обстановки), об оскорблении депутатов городской думы и избирательной комиссии.

Руководитель департамента по оргработе И.СКОРОБОГАТОВА отметила, что все намеченные вопросы можно решить в суде. Она отметила, что не губернатор должен назначать главу района в подобной ситуации. ФЗ № 131 "О местном самоуправлении" не позволяет администрации края вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. И потом, решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу, они признаны недействительными. В этой ситуации естественен возврат к власти бывшего мэра Геннадия Лысенко. А если у депутатов есть сомнения в том, легитимен он или нет, нужно было сразу после издания первого распоряжения "о вступлении в должность" экс-мэра обратиться в суд по вопросу о его законности.

Кстати, сразу после того, как Лысенко вернулся к должности, дума Дальнегорска сделала запрос в городскую прокуратуру и получила разъяснения прокурора о легитимности возвращения Лысенко к власти. Тем не менее понадобилась неделя для того, чтобы выдворить из администрации нанятых Дмитрием Фотьяновым охранников, охранявших с оружием в руках двери в кабинет главы.

По поводу оскорбления депутатов думы и избиркома пришли к выводу, что этот вопрос надо решать через суд. Предложение о роспуске избиркома в повестку дня не включили.