Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты выпустили пар
Скандальный вопрос о легитимности вернувшегося к своей должности мэра Геннадия ЛЫСЕНКО был поставлен на внеочередном закрытом заседании дальнегорской думы, которое состоялось 20 марта.
Журналистам запретили пользоваться диктофонами, средствами аудиа и видеозаписи, средствами связи. За это проголосовала инициативная группа депутатов во главе с опальным Дмитрием ФОТЬЯНОВЫМ. По его же инициативе из зала заседания был выдворен журналист Василий БУСЛАЕВ, корреспондент владивостокской газеты "Ежедневные новости", помощник депутата С.ШИТИХИН и член мунизбиркома Леонид СИНЕВИЧ.
Полчаса ушло на пустые дебаты, затем дело дошло до повестки дня. По предложению депутата ЮЖАКОВА из повестки дня были исключены наиболее острые для округа вопросы о теплоснабжении и исполнении бюджета. Осталась гольная политика - вопрос о легитимности главы Лысенко, о сложившейся в городе ситуации (усиление криминогенной обстановки), об оскорблении депутатов городской думы и избирательной комиссии.
Руководитель департамента по оргработе И.СКОРОБОГАТОВА отметила, что все намеченные вопросы можно решить в суде. Она отметила, что не губернатор должен назначать главу района в подобной ситуации. ФЗ № 131 "О местном самоуправлении" не позволяет администрации края вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. И потом, решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу, они признаны недействительными. В этой ситуации естественен возврат к власти бывшего мэра Геннадия Лысенко. А если у депутатов есть сомнения в том, легитимен он или нет, нужно было сразу после издания первого распоряжения "о вступлении в должность" экс-мэра обратиться в суд по вопросу о его законности.
Кстати, сразу после того, как Лысенко вернулся к должности, дума Дальнегорска сделала запрос в городскую прокуратуру и получила разъяснения прокурора о легитимности возвращения Лысенко к власти. Тем не менее понадобилась неделя для того, чтобы выдворить из администрации нанятых Дмитрием Фотьяновым охранников, охранявших с оружием в руках двери в кабинет главы.
По поводу оскорбления депутатов думы и избиркома пришли к выводу, что этот вопрос надо решать через суд. Предложение о роспуске избиркома в повестку дня не включили.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей