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Некруглое обсуждение на круглом столе
Обсуждение новой редакции Избирательного кодекса состоялось 22 марта - за неделю до очередного заседания ЗС ПК. Но его участники, похоже, так и не услышали ответы на свои вопросы по поводу необходимости предлагаемых разработчиками поправок.
Поправки, следует отметить, значительные. Часть из них продиктована изменениями в федеральном законодательстве, остальные - вроде бы как призваны упорядочить механизм избирательного процесса.
В итоге предлагается увеличить срок для назначения повторных выборов до 6 месяцев, разрешить досрочное голосование для поселений, ввести территориальные комиссии, снизить "запас" подписей с 25% до 10%, ввести практику нотариального заверения как подписных листов, так и анкетных данных сборщиков подписей, а также увеличить избирательный барьер для партий до 7%. Этим список нововведений не ограничивается. Новый кодекс обязывает, например, глав муниципальных образований в период избирательной кампании уходить в отпуск, а также запрещает одновременное использование для регистрации в качестве кандидата куда бы то ни было избирательного залога и подписей избирателей. Ну, и наконец, авторы кодекса полагают, что проводить выборы по закрытым партийным спискам удобней, чем по открытым.
Если начинать не с сомнений, высказывавшихся участниками круглого стола, то стоит обратить внимание, что не все поправки ужесточают правила игры непосредственно для кандидатов. Наверняка потенциальных претендентов на властные полномочия обрадует тот факт, что новый кодекс предполагает только один итоговый финансовый отчет. Безусловно, внесет определенную стройность в финансовое планирование избирательных кампаний и новое требование к полиграфическим предприятиям, которым вменяется в обязанность публиковать расценки на свои услуги наряду со СМИ. Да и предложение проводить выборы по смешанной системе оставляет шансы для беспартийных кандидатов.
Однако, по мнению большинства участников круглого стола, все эти поправки не являются гарантией предотвращения возможных нарушений и фальсификаций итогов выборов. По словам депутата гордумы Галины МЕДВЕДЕВОЙ, эти нарушения уже происходят, поскольку "Единая Россия" задолго до старта избирательной кампании в ЗС ПК занимается массированной политической рекламой в СМИ. Депутат БУГАЕВ высказал опасения по поводу возможного массового проникновения в органы власти криминалитета в связи с закрытостью партийных списков. Адвокат Евгений КОРОВИН предположил, что "нотариальную составляющую" закона пролоббировала Нотариальная палата. Ну а возникший из небытия в стиле"иногда они возвращаются" вечный кандидат Владимир МУРАШОВ и вовсе заявил, что с таким законом в краевом парламенте скоро вообще не останется представителей от народа.
В принципе, заявления Мурашова можно было признать справедливыми, если бы они соотносились с избирательным барьером. Но поскольку он, равно как и большинство других ораторов, в основном сетовал на пропорциональную систему выборов, а также закрытость партийных списков, то можно сделать вывод, что подавляющее большинство участников круглого стола новый Избирательный кодекс не читало. Во-первых, крайизбирком, как один из главных творцов нового закона, предлагает не пропорциональную, а смешанную систему выборов. Во-вторых, закрытость партийных списков не такая уж и серьезная проблема. Разница между закрытыми и открытыми списками в том, что в первом случае список кандидатов находится только на информационных стендах избирательных участков, а открытые списки кандидатов вносятся в избирательные бюллетени.
Исходя из этих соображений, нужно признать, что главная проблема предстоящих выборов в краевой парламент заключается не в форме списков, а в том, что федеральное законодательство допускает отказ от депутатских мандатов тех кандидатов, которые возглавляют партийный список в пользу располагающихся за ними. По словам секретаря крайизбиркома Татьяны ГЛАДКИХ, эту проблему краевые законодатели разрешить не в силах. ЦИК уже обращался с подобным иском в Верховный суд и получил от ворот поворот. Поэтому единственным механизмом, хоть как-то нивелирующим возможность тотального проникновения во власть того же криминала, остается смешанная система выборов и более низкий избирательный барьер для партий.
С этой точки зрения можно надеяться, что депутаты, присутствовавшие на круглом столе, в преддверии заседания ЗС определенным настроением прониклись. Правда, сохранить этот настрой под давлением единороссов к заседанию ЗС им будет очень сложно.
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