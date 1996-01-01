Исхакову доложили

В Находке прошел третий Фестиваль национальных культур Приморского края, на котором в качестве почетных гостей присутствовали полпред в ДВФО Камиль ИСХАКОВ и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН.

Спланированную программу фестиваля уже в самом начале скорректировали представители оппозиции городской власти. Они появились на площади перед муниципальным центром культуры с плакатами: "Исхаков, подойди к народу!", "Исхаков, услышь нас!"

Полпред пресек попытки городских правоохранительных органов вмешаться в ситуацию и выслушал претензии в адрес администрации города и края. Ему были переданы письма, содержащие информацию о положении дел в городе, распечатки счетов на услуги ЖКХ и другие документы.

Пообещав разобраться, полпред продегустировал блюда татарской кухни и стал зрителем концерта с участием творческих коллективов из Находки и других городов края. Фестиваль продолжился, и на второй день снова был окрашен политическими событиями. Представители оппозиции провели пикет против завершения строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в Находке. Как считают устроители пикета, вместо того, чтобы провести общественные слушания, власти предпочитают договориться с "Транснефтью".