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Транссибирские грезы
16 марта во Владивостоке прошла международная конференция "Транссибирская магистраль в XXI веке: перспективы развития сотрудничества в области железнодорожных перевозок", организованная ОАО "РЖД" и Координационным советом по транссибирским перевозкам.
Во Владивосток прибыли: президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, топ-менеджмент компании, глава Федеральной таможенной службы России (ФТС), представители Министерства строительства и транспорта Республики Корея, Минэкономразвития и контрольных органов РФ, железных дорог и министерств Южной и Северной Кореи, грузовладельцы и экспедиторские компании из Южной Кореи, Японии, Германии и России. В конференции приняли участие губернатор Сергей ДАРЬКИН, сенатор Игорь ИВАНОВ и другие официальные лица.
- Расширение глобальных экономических связей и товарооборота между странами Европы и Азии, устойчивый рост экономики России требуют развития нашей транспортной системы, - заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин. - Нужно быстрее интегрироваться в международный рынок, повышая нашу конкурентоспособность. Поэтому мы нацелены максимально эффективно использовать потенциал Транссиба, развивая его в качестве единого транспортного коридора Восток - Запад.
Морским путем грузы из Южной Кореи, Японии и Китая идут в Европу 45-50 дней, а по Транссибу - 11-12 дней. На первый взгляд выгоды очевидны, но экономию "съедают" медленное таможенное оформление и непродуманная тарифная политика государства и самих железнодорожников, хотя ими немало сделано по улучшению сервиса и обеспечению безопасности транспортировки грузов.
Тем не менее грузоперевозки на Транссибе в этом году снизились. Из-за тарифов, хотя представители РЖД и Федеральной службы по тарифам (ФСТ) заявляют, что они подняты выборочно. До уровня рентабельности. И действуют понижающие коэффициенты (в зависимости от вида груза и расстояния транспортировки), в том числе - на возврат порожних контейнеров. Есть даже 40%-ная скидка на транспортировку транзитных контейнеров ускоренными поездами.
Но все иностранные грузовладельцы и экспедиторы заявили, что железнодорожные тарифы намного выше морских. Вот почему Транссиб потерял южнокорейские грузы на Среднюю Азию. Отпугивают клиентов и портовые сборы в дальневосточных портах: по словам главы ДВМП Евгения АМБРОСОВА, они в разы больше, чем в других портах мира.
Зам. руководителя Федеральной тарифной службы В. ЕВДОКИМЕНКО обнадежил всех тем, что готовится новая система тарифов, в том числе по портовым сборам, и эти перекосы будут учтены.
Немало вопросов было обращено к главе Таможенной службы РФ Александру ЖЕРИХОВУ. Он сообщил, что правительством одобрена концепция реформирования ФТС на период до 2010 г. Грядет техническое перевооружение таможенников. Предстоит установить 72 стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплекса для сканирования содержимого контейнеров.
2 марта ФТС совместно с Минтрансом издали распоряжение об оптимизации таможенных процедур для транзитных контейнерных грузов. Ведь мировая тенденция - максимальная контейнеризация грузов. Для участия в этом процессе РЖД созданы дочернее предприятие "ТрансКонтейнер", а совместно с ДВМП - ЗАО "Русская тройка". Их презентация прошла в Находке. Участники конференции, кстати к ним присоединился прилетевший на вертолете полпред Камиль ИСХАКОВ, проводили в путь два контейнерных поезда.
"ТрансКонтейнер" совместно с южнокорейским экспедитором "Юнико Лоджистик" отправил через Алматы для автозавода в Узбекистане контейнеры с комплектующими GM Daewoo. Раньше груз шел 28 дней через КНР, но россияне пообещали доставить его за 15 дней. Планируемый объем перевозок - около 400 контейнеров в месяц.
"Русская тройка" отправила в Таганрог комплектующие для автомобилей Hyundai. За первый год она перевезла 19 тыс. контейнеров. Планы на 2006 г. -55-60 тыс. ДФЭ и новый маршрут - до Москвы. Ведутся переговоры с Toyota и Kia-Motors о транспортировке автокомплектующих на сборочные производства в России.
Подводя итоги, президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН заявил, что РЖД готово максимально пойти навстречу по тарифам, если увидит встречное движение. Похоже, РЖД нужны гарантии (желательно в цифрах), что это привлечет на Транссиб большие грузы. К тому же, по словам В. Якунина, высокий тариф - "заслуга" общая: у РЖД перевозка одной контейнеро-тонны по России стоит 11 центов, но коллеги из Белоруссии, Польши и других стран добавляют свою долю, и в сумме набегает почти доллар. Так что о "сквозном " тарифе еще долго договариваться.
Что касается соединения Транскорейской дороги с Транссибом - это дело решенное. Якунин и его корейские коллеги объявили, что приступают к организации пилотного проекта по восстановлению железнодорожного сообщения от станции Хасан до порта Раджин.
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