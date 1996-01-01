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Президентские выборы могут состояться в 2007 году
Владимир ПУТИН может уйти со своего поста раньше 2008 года. О возможном совмещении парламентских и президентских выборов в конце 2007 года написала газета "Новые известия": это поможет и преемнику, и "Единой России".
По данным газеты, которая ссылается на "высокопоставленных депутатов сразу нескольких фракций Госдумы", в декабре 2007 года парламентские и президентские выборы могут пройти одновременно. Эксперты не сомневаются, что "единороссы" поддержат этот сценарий, поскольку надеются набрать большинство голосов на электоральной волне преемника Владимира ПУТИНА. По мнению политологов, у президента ПУТИНА также есть мотивы для подобного решения.
Несколько влиятельных депутатов Госдумы сообщили газете на условиях анонимности, что во властных коридорах сейчас активно обсуждается сценарий, который позволил бы совместить президентские и парламентские выборы. На Охотном Ряду к этому варианту относятся в целом благожелательно. С одной стороны, по их мнению, при таком раскладе общество избежит двух подряд предвыборных лихорадок, с другой - бюджетные средства удастся сэкономить.
Но для реализации этой идеи президенту Путину придется уйти с поста не в марте 2008 года, а в декабре 2007. Поскольку противоположный вариант, предусматривающий продление срока полномочий депутатов, вступил бы в противоречие с Конституцией, которая четко прописывает продолжительность их деятельности. А вот возможность обратного переноса - президентских выборов на день парламентских - в Основном законе не оговорена никак, а значит, не исключена.
Бывший глава Центризбиркома, президент Независимого института выборов Александр ИВАНЧЕНКО считает, что "нет обстоятельств, препятствующих снятию оставшихся законодательных ограничений для того, чтобы президентские и парламентские выборы прошли в один день". "Близость двух дат выборов федерального масштаба, несомненно, является соблазнительной для представителей партии власти, которые бы мечтали о едином дне голосования. А с учетом того, что президентом они хотят видеть человека с партийным билетом "Единой России", кампания по одновременному проталкиванию нового парламентского большинства и "своего" президента была бы для них вдвойне выгодной", - сказал ИВАНЧЕНКО.
Прямых помех к совмещению дат выборов президента и федерального парламента не видит и профессор юридического факультета МГУ, специалист по конституционному праву Елена ЛУКЬЯНОВА. Правда, она усомнилась в том, что поправки в законы, позволяющие это сделать, пройдут легко. "Избирательное законодательство сегодня настолько запутано, а позиция ЦИК и Конституционного суда настолько размыта и неясна, что каждая деталь должна быть просчитана", - заявила ЛУКЬЯНОВА. Глава Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ уверен, что у президента есть реальные мотивы для отставки. "Этот жест может быть адресован прежде всего Западу как демонстрация своего рода доброй воли и отсутствия тяги к власти. Ведь многое свидетельствует о том, что Владимиру Владимировичу после окончания его президентства может быть уготован высокий международный пост".
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