В Приморье создадут Совет муниципалитетов

Главная цель новой структуры - представлять общие интересы муниципальных образований на высших уровнях власти.

В совет войдут 179 членов, представляющих интересы МО всех уровней. Структура и устав этого органа были обсуждены на заседании рабочей группы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Главная цель новой структуры - поиск путей решения социальных и экономических вопросов. Кроме того, совет будет координировать работу по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной базы местного самоуправления в Приморском крае. После подготовки проектов уставных документов пройдет учредительное собрание по образованию совета МО Приморья.