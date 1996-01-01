Борьба за власть в Дальнегорске не закончена

По инициативе дальнегорских думцев, среди которых немало сторонников экс-мэра Дмитрия ФОТЬЯНОВА, в начале недели состоится внеочередное заседание городской думы. Первым вопросом в повестке дня депутаты рассмотрят вопрос о легитимности ныне действующего мэра Геннадия ЛЫСЕНКО.

Парламентарии намерены также рассмотреть вопрос о публичном оскорблении некоторых депутатов городской думы и избирательной комиссии со стороны городского прокурора Евгения ЗАБОЛОЦКОГО.