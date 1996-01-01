Вместо митинга - драка

В минувшую субботу на центральной площади столицы Приморья финишировал марш протеста тружеников села против высоких цен на ГСМ. Акция стартовала 17 марта в селе Михайловка, куда на машинах, едва ли не со всего края, исключая северные районы, прибыло 37 разнокалиберных единиц колесно-гусеничной техники. Из них "семеро смелых" были направлены во Владивосток для участия в завершающей стадии акции.

Финальный митинг в защиту сельхозпроизводителей начался по плану в 13.30, но с незапланированных действий публики, точнее, с драки. Надо сказать, что основную часть "массовки", пришедшей в этот день на площади Борцов за власть Советов, составляли пенсионеры и курсанты мореходного училища, коих, по их признанию, пригнали на площадь, пообещав "зачеты". По задумке организаторов акции, центром внимания народных масс должна была стать трибуна с огромным голубым задником с изображением белого медведя - эмблемы партии "Единая Россия", а также сельхозмашины, украшенные транспарантами: "Нет повышению цен на ГСМ!", "Даешь горючее!" и т. д. С них-то все и началось. На митинг подтянулись не только единороcсы, но и коммунисты и другие оппозиционно настроенные горожане, которые и задали партии власти жару.