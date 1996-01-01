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В "Молодой семье" мало квартир

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутатский корпус выразил недовольство неполным освоением средств на реализацию целевой программы "Квартира молодой семье" в отдельных муниципальных образованиях. Представители администрации края считают, что причина такой ситуации кроется в нерасторопности местных чиновников.

Такой вывод был сделан на заседании комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности, на котором рассматривались итоги реализации в 2005 г. краевых целевых программ "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы". Как сообщили законодателям исполнители программы "Квартира молодой семье", в прошлом году на ее реализацию было предусмотрено 300 млн руб., в том числе 250 млн на участие в долевом строительстве жилья и 50 млн на приобретение квартир на вторичном рынке.

В результате 64 квартиры для молодых семей построено в Артеме и 104 квартиры во Владивостоке. На вторичном рынке во всех муниципальных образованиях края, кроме Пограничного района, была приобретена 151 квартира.

Обеспокоены депутаты и ситуацией с выполнением программы в 2006 г., из 250 млн руб., заложенных в краевом бюджете, еще 50 млн предусмотрено на строительство и приобретение жилья в сельской местности. По их мнению, трудности с проектно-сметной документацией и отсутствие графика строительства и приобретения жилья на вторичном рынке в сельских муниципальных образованиях может поставить под сомнение реализацию всей программы. Также нет ясности и с распределением 200 млн руб., предусмотренных на долевое участие в строительстве жилья.

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