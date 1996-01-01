Надеждинская птицефабрика никому не нужна?

Одним из спорных моментов обсуждении депутатами ЗС ПК итогов приватизации стала ситуация с Надеждинской птицефабрикой. Предприятие, включенное в программу приватизации, в результате так и не сменило собственника.

Как пояснили представители комитета по имуществу администрации края, конкурсные торги дважды не состоялись из-за отсутствия покупателей.

По решению комитета по экономической политике и собственности обсуждение данной темы будет продолжено после получения более подробного отчета об исполнении программы приватизации. Усугубляет ситуацию тот факт, что в настоящее время когда-то градообразующее предприятие не работает.