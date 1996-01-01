Флот поделится имуществом с городом

В ближайшее время еще несколько объектов ТОФ будут переданы в ведение муниципалитета. Соответствующие решения на днях обсуждались в городской думе.

В частности, городу будет передана котельная, ранее принадлежавшая 92-му судремзаводу. По словам заместителя главы Владивостока Константина СТОЦЕНКО, несколько месяцев назад городская администрация была вынуждена подчинять себе этот объект. Дело в том, что котельная, от которой зависело теплоснабжение жилого массива в районе бухты Диомид, фактически обогревала не жилые дома, а помещения судоремонтного завода. Подобное положение дел и вынудило администрацию города поставить вопрос о передаче котельной в муниципальное хозяйство.

Кроме того, в ведение города передаются жилой дом в районе бухты Лазурной, а также жилая 10-этажка по улице Монтажной, принадлежащая ТОРПУ ФСБ. Проекты соответствующих решений были одобрены на заседании Комиссии Думы Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности. Депутаты особо обратили внимание городской администрации на то, чтобы ремонт передаваемых объектов был профинансирован за счет приобретающей стороны, дабы их содержание не легло бременем на городской бюджет.