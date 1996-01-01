Тормоз приватизации

Одной из задач проводимой административной реформы является обеспечение государства на всех уровнях власти (федеральной, субъектов РФ, муниципальной) только тем имуществом, которое необходимо для исполнения закрепленных за ними публичных полномочий. Но это на словах. В реальности МО получают нерентабельные объекты ЖКХ и вынуждены отдавать федерации и краю то, что приносит прибыль. В результате проведение реформы тормозится. Приватизация объектов государственной собственности тоже идет медленно.

В реестрах федерального имущества по Хабаровскому краю на 1 января 2006 года числилось 117 ФГУП, 452 ФГУ; 6551 объектов казны общей стоимостью 10,5 млрд руб., в том числе 76 пакетов акций или долей участия РФ в капитале хозяйствующих субъектов стоимостью 5,8 млрд руб. 5185 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения) стоимостью 4,7 млрд руб., из них 3357 объектов жилого фонда, 1290 земельных участков.

В собственности края на 1 января 2006 года находилось 67 ГУП, 179 ГУ, 1765 объектов казны (на 5,7 млрд руб.), в том числе 96 пакетов акций или долей в капитале хозяйствующих субъектов (на 1,4 млрд руб.); 1595 объектов недвижимого имущества (на 4,3 млрд руб.), из них - 952 объектов жилого фонда, 73 земельных участка.

В реестрах муниципального имущества на территории края на начало года было учтено 278 МУП, 1050 МУ, 16255 объектов казны (на 16,6 млрд руб.), в том числе 38 пакетов акций или долей участия муниципальных властей в капитале хозяйствующих субъектов (на 19 млн руб.), 16169 объектов недвижимого имущества (на 16,4 млрд руб.), из них - 10133 объекта жилого фонда, 48 земельных участков.

До 1 января 2008 года из федеральной собственности в собственность Хабаровского края должно быть передано 34 объекта недвижимости (на 1 января 2006 года передано 0) и 44 юридических лица (уже переданы). Из федеральной собственности в муниципальную - 6253 объекта недвижимости (на 1 января 2006 года передано 602), 24 юридических лица (уже переданы). В обратную сторону - из собственности края - 1 юридическое лицо (уже передано), из собственности МО - 55 объектов недвижимости (пока передан 1) и неизвестное число юридических лиц. В муниципальную собственность из собственности субъекта подлежит передаче 13 объектов недвижимости (пока передано 3), 8 юридических лица (передано 6). В обратную сторону - 69 объектов недвижимости (передано 27) и 6 юридических лиц (передано 3).

Наиболее сложным является вопрос передачи федеральных объектов недвижимости (жилой фонд, коммунальные сети) в муниципальную собственность. Отсюда разрыв между 6253 и 602. Основная причина - отказ органов местного самоуправления принимать указанные объекты в собственность без проведения федеральными организациями, на балансе которых указанные объекты находятся в настоящее время, работ по их капитальному или текущему ремонту, изготовлению технических паспортов, передаче финансирования на их содержание из федерального бюджета в местный бюджет.

В 2004-2005 годах работа по обеспечению перераспределения имущества между органами власти всех уровней собственности была осложнена по двум причинам. Во-первых, законодательно не была установлена мера ответственности за отказ на безвозмездную передачу имущества, необходимого для осуществления полномочий субъектов РФ или МО. Во-вторых, Правительством РФ не был установлен перечень документов, необходимый для принятия решений о передаче такого имущества. Оба вопроса урегулированы в январе 2006 года.

На начало 2004 года приватизации в Хабаровском крае подлежало 26 ФГУП, 36 пакетов акций ОАО. Фактически было приватизировано 7 ФГУП, 18 пакетов акций. По приватизации высвобождаемого военного имущества, земельных участков и отдельных объектов недвижимого имущества плановых заданий не устанавливалось. Фактически было приватизировано 4 объекта высвобождаемого военного имущества, 26 земельных участков. Основными причинами невыполнения планового задания по приватизации ФГУП являются: фактическая неплатежеспособность предприятий к моменту их приватизации, что подтверждается отчетом аудиторов об отрицательной величине чистых активов предприятий; введение на предприятии конкурсного производства или внешнего управления по решению Арбитражного суда; неготовность документов, необходимых для определения уставных капиталов создаваемых ОАО; длительные сроки согласования с Росимуществом проектов решений об условии приватизации по ряду ФГУП.

Низкий процент реализации пакетов акций ОАО, принадлежащих как РФ, так и субъектам РФ и МО по сравнению с плановым заданием объясняется их низкой ликвидностью, в связи с чем большое число объявленных торгов по продаже пакетов акций не состоялось ввиду отсутствия заявок на их покупку.

Из 17 запланированных к продаже ГУПов в 2004-2005 годах в крае было приватизировано 11. Из 79 запланированных к реализации пакетов акций 53. Из 59 запланированных к реализации объектов недвижимости 36. Кроме того, приватизировано 24 земельных участка, 17 имущественных комплексов. Из 5 запланированных к приватизации МУПов в 2004-2005 годах в крае было приватизировано только одно предприятие. Продано 9 пакетов акций. Из 225 подлежащих реализации объектов недвижимости приватизировано 156. Помимо этого, было приватизировано 234 земельных участка, 75 единиц имущества. Причины неприватизации ГУПов и МУПов аналогичны тем, что верны для ФГУПов.

По материалам территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю.