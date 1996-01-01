Иркутский губернатор - за северный вариант

Губернатор Иркутской области Александр ТИШАНИН направил председателю исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Владимиру ИВАНКОВУ письмо по поводу строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

В документе отмечается, что этот проект "отвечает геополитическим и экономическим интересам России". "Его реализация создаст предпосылки активного развития Восточной Сибири, в том числе Иркутской области, и Дальнего Востока, приведет к позитивным изменениям в производственной и социально-хозяйственной сферах, отразится на занятости населения.

Вместе с тем Александр Тишанин выразил обеспокоенность по поводу экологической безопасности проекта. "Сибирское отделение Российской Академии наук предлагает альтернативные трассы нефтепровода вдоль реки Лена (Усть-Кут - Киренск - Ленск) с выходом на БАМ, т. е. в обход Байкальской гряды по территории Сибирской платформы...", - говорится в письме. В заключении своего послания губернатор подчеркнул, что нефтепровод может и должен быть построен, но без ущерба уникальным и уязвимым природным объектам, главный из которых - мировая жемчужина - озеро Байкал.