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Детям-сиротам оплатят подготовку к вступительным экзаменам
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Губернатор Сергей ДАРЬКИН подписал постановление о выделении 243 тыс. руб. из краевого бюджета на оплату обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации края.
Оплате подлежат летние подготовительные курсы в вузах и образовательных учреждениях среднего звена, с которыми администрация края заключит договоры на возмещение соответствующих расходов. Специалисты считают, что целенаправленная работа педагогов с абитуриентами из детских домов, опекунских и приемных семей накануне вступительных экзаменов поможет им более тщательно подготовиться к успешной сдаче экзаменов.
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