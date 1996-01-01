Детям-сиротам оплатят подготовку к вступительным экзаменам

Губернатор Сергей ДАРЬКИН подписал постановление о выделении 243 тыс. руб. из краевого бюджета на оплату обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации края.

Оплате подлежат летние подготовительные курсы в вузах и образовательных учреждениях среднего звена, с которыми администрация края заключит договоры на возмещение соответствующих расходов. Специалисты считают, что целенаправленная работа педагогов с абитуриентами из детских домов, опекунских и приемных семей накануне вступительных экзаменов поможет им более тщательно подготовиться к успешной сдаче экзаменов.