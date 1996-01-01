Отставка спикера предрешена?

Международный женский день, увы, не утихомирил страсти в Законодательном собрании Приморского края. Как стало известно "ЗР", 9 марта состоялось совещание фракции "Единая Россия", на котором заявка о проведении внеочередного заседания краевого парламента с единственным вопросом о доверии спикеру должна была получить форму официального документа.

Согласно регламенту ЗС, требование о проведении внеочередного заседания удовлетворяется не позднее, чем через десять дней после подачи заявки. Это означает, что, как и предсказывал "ЗР", судьба спикера Сергея СОПЧУКА решится приблизительно 20 марта. Причем решится, скорее всего, не в пользу спикера. Под требованием о созыве внеочередного заседания подписалось уже более 20 депутатов.

К слову, не все из подписантов жаждут крови спикера. Просто так получилось, что именно жертвой председателя ЗС можно разрубить первый узел внутрипарламентских противоречий.

Противоречие, собственно, одно - виды на будущее, которые для большинства депутатов при всей их лояльности к краевой администрации далеко не очевидны. Об этом на последнем заседании ЗС ясно заявил депутат Геннадий ЛЫСАК. С удивительной прямотой Геннадий Иванович сообщил, что нынешнее столкновение интересов в большей степени спровоцировано отсутствием договоренностей по одномандатным округам. Округов 20, на 40 депутатов никак не делятся. А проходных мест в партийном списке единороссов и того меньше.

Вот и получается, что банальные амбиции лидера фракции единороссов Юрия СТЕПАНЧЕНКО неожиданно обросли союзниками, на поддержку которых, положа руку на сердце, он, возможно, даже и не рассчитывал. Ведь, по сути, искреннее недовольство спикером выражают от силы пять-шесть депутатов. В их искренности сомнений практически нет, поскольку обиды имеют материальную почву - кого-то не пустили в заграничную командировку за казенный кошт, другого обошли по части жилищных условий.

Большинство же, включая, например, депутатов Адама ИМАДАЕВА и Ивана РОГОВОГО, вразумительных объяснений своей позиции не находят, а вынужденные протестные выступления начинают с неловких изъявлений уважения пока еще действующему спикеру. Спрашивается, если вы его так уважаете, то с какой стати вдруг отправляете в отставку? Есть и другая - весьма примечательная позиция, которую занимает, в частности, депутат Николай МАРКОВЦЕВ.

- Партия "Единая Россия" на сегодняшний день уже все подмяла под себя, - поделился своими соображениями с "ЗР" Николай Владимирович. - Теперь между собой грызутся за власть. Поэтому я тоже выступаю за отставку спикера, поскольку, по большому счету, без разницы, кто будет рулить краевым парламентом - и Сопчук, и Степанченко представляют "Единую Россию". Хотя у меня есть и другие аргументы в пользу отставки. Спикер должен быть равноудален или равноприближен ко всем депутатам, но нынешнее руководство ЗС - это монополия четыре "С" - Сопчук, СМИРНОВ, СЕРЕБРЯКОВ и СИДОРЕНКО.

По такой исполненной практического смысла логике получается, что вместе с отставкой Сопчука теряют виды на патронаж "Единой России" еще, как минимум, три депутата. По раскладкам независимых избранников, это существенно повлияет на ослабление предвыборной конкуренции в недрах нынешнего парламента. Но забавно то, что все нынешние конкурентные стратегии строятся на фальшивых избирательных картах.

Дело в том, что депутаты, образно говоря, разыгрывают виртуальную избирательную партию, располагая устаревшими данными о границах избирательных округов. Вернее, черновыми, которые претерпят весьма существенные изменения, как только депутаты определятся с формулой выборов: будут ли они проходить по смешанной системе или пропорциональной. Насколько существенны будут изменения, можно судить хотя бы по тому, что в новой нарезке округов допускается разница между количествами избирателей до 15%. Это тысячи голосов, которые могут иметь решающее значение в зависимости от географической привязки того или иного кандидата. Кстати, карту новых избирательных округов крайизбирком намерен представить в апреле.

Этим нелепость внутрипарламентского раздрая не ограничивается. Пока депутаты не приняли решения о формуле выборов, кадровые пертурбации в ЗС флером благородного негодования "низов" освящены не могут быть по определению. Когда посадят на трон преемника Сопчука, а "сестрам", поучаствовавшим в его свержении раздадут по серьгам, выяснится, что эти серьги к гарантиям не пришьешь. А гарантией может быть либо верхняя строчка в партийном списке единороссов, либо мандат на привычном округе, который каждый депутат "окучивал" последние четыре года. Тем более в региональных первичных организациях сегодня тоже идет смена лидеров.

В результате внутренние дрязги отдельно взятой партии могут перерасти в серьезное противостояние. Не исключаем, что вновь может оказаться востребованной уже подзабытая идея об увеличении числа депутатов до 78. В ее продвижении будут заинтересованы как формально независимые депутаты, так и свергнутые, у которых, наверняка, найдутся сочувствующие. Тем более, что количественный рост депутатского корпуса, дающий практически стопроцентные гарантии для действующих депутатов, легко навесить на новое руководство ЗС. И тогда этому соблазну противостоять сможет только губернатор: удвоение прямых и косвенных затрат на депутатов вряд ли ему понравится.

В любом случае, отставкой спикера нынешний парламентский кризис в Приморье не ограничится. А вот как он будет развиваться дальше, мы узнаем в апреле.