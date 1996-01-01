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Касьянов будет отстаивать народные ценности
Михаил КАСЬЯНОВ объявил о планах создания в России нового общественного оппозиционного движения и подтвердил намерение участвовать в президентских выборах 2008 года. "До смены власти в России осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю и от своих планов не отказываюсь", - заявил экс-премьер на пресс-конференции в Москве.
Как известно, впервые намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах он озвучил еще в сентябре прошлого года, пояснив, что не может просто "уйти в тень", поскольку "в настоящее время некому развивать те политические процессы, которые могут привести к положительному результату, на который рассчитывают миллионы российских граждан".
Впрочем, если кто-то подобный вдруг появится - Касьянов готов будет уступить ему место единого демократического кандидата в президенты. "Как это будет сделано - моими руками или нет - это не главный вопрос, и если появится новое лицо, это будет здорово", - уверял в конце прошлого года Михаил Михайлович. Судя по всему, на сегодняшний день более достойного претендента в президентское кресло так и не появилось, поэтому право оппонировать кандидату от власти экс-премьер пока решил оставить за собой.
Что касается нового общественного движения - у него пока нет названия (его выберут на учредительной конференции примерно через месяц-полтора), зато есть большие планы на будущее. Это демонстрации, митинги, пикеты, различные общественно значимые инициативы, помощь гражданам в защите своих прав, включая организацию юридической помощи.
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