www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Касьянов будет отстаивать народные ценности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Михаил КАСЬЯНОВ объявил о планах создания в России нового общественного оппозиционного движения и подтвердил намерение участвовать в президентских выборах 2008 года. "До смены власти в России осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю и от своих планов не отказываюсь", - заявил экс-премьер на пресс-конференции в Москве.

Как известно, впервые намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах он озвучил еще в сентябре прошлого года, пояснив, что не может просто "уйти в тень", поскольку "в настоящее время некому развивать те политические процессы, которые могут привести к положительному результату, на который рассчитывают миллионы российских граждан".

Впрочем, если кто-то подобный вдруг появится - Касьянов готов будет уступить ему место единого демократического кандидата в президенты. "Как это будет сделано - моими руками или нет - это не главный вопрос, и если появится новое лицо, это будет здорово", - уверял в конце прошлого года Михаил Михайлович. Судя по всему, на сегодняшний день более достойного претендента в президентское кресло так и не появилось, поэтому право оппонировать кандидату от власти экс-премьер пока решил оставить за собой.

Что касается нового общественного движения - у него пока нет названия (его выберут на учредительной конференции примерно через месяц-полтора), зато есть большие планы на будущее. Это демонстрации, митинги, пикеты, различные общественно значимые инициативы, помощь гражданам в защите своих прав, включая организацию юридической помощи.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru