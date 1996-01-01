Япония рассчитывает на нефть из трубопровода

Япония рассчитывает повысить безопасность энергоснабжения за счет поставок нефти из России, сообщает информационное агентство РИА "Новости".

Как сказал на встрече с журналистами глава экономического отдела посольства Японии в Москве ДЗЮН Ними, Япония надеется подписать рамочное соглашение с Россией по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" до конца 2006 года. Эксперты предполагают, что по этому трубопроводу к побережью Тихого океана будет поставляться до 50 миллионов тонн нефти в год, добавил он.

"В настоящее время Япония преимущественно закупает нефть на Ближнем Востоке (около 88% от всего объема нефтяного импорта). Если из России будет поступать 50 миллионов тонн ежегодно, это составит 20% от общего количества импортируемой нефти, что позволит существенно снизить зависимость от Ближнего Востока", - отметил Ними. "Японские компании готовы потреблять российскую нефть в значительных количествах, тем более что сырье из Восточной Сибири отличается хорошим качеством. Я не могу отрицать, что импорт нефти из России для нас очень привлекателен", - добавил дипломат. По его словам, в настоящее время идут консультации экспертов двух стран по этому вопросу, однако конкретные объемы поставок и условия сотрудничества будет определять российская сторона.