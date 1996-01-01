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Нефтепровод ведут напролом
В минувший вторник большинство экспертов, входящих в комиссию государственной экологической экспертизы, подписали положительное заключение по подготовленному "Транснефтью" ТЭО проекта строительства первого этапа нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.
Однако, как стало известно RBC daily, при проведении экспертизы были допущены серьезные нарушения. Во-первых, положительное заключение было дано на весь проект, тогда как экспертами рассматривалась только линейная часть от Тайшета до Сковородино. Во-вторых, три отдельные рабочие группы комиссии рассматривали три разные части проекта, но при принятии общего решения суммировались все голоса, независимо от групповой принадлежности экспертов.
Напомним, 30 января экспертная комиссия государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) дала отрицательное заключение на "ТЭО (проект) трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Первый пусковой комплекс. Морской перегрузочный комплекс нефти Перевозная". 1 февраля это заключение было утверждено приказом Ростехнадзора. Ростехнадзор отказался утвердить это заключение и продлил работу комиссии на 30 дней, введя в ее состав 34 дополнительных эксперта. И вот в минувший вторник большинство экспертов, входящих в комиссию государственной экологической экспертизы, подписали положительное заключение по ТЭО проекта строительства первого этапа ВСТО.
"Положительное заключение было дано на весь проект, тогда как на этой неделе экспертами рассматривалась только линейная часть, - сказала RBC daily координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF России Татьяна СЕРЫХ. - Надо отметить, что до сих пор никто не видел приказа об утверждении отрицательного заключения по терминальной части. Не исключено, что Ростехнадзор пошел на это намеренно и положительное заключение на весь проект в целом готовилось заранее".
Кроме того, при проведении госэкспертизы были созданы три рабочие группы, а проект, соответственно, был разделен на три части: маршрут нефтепровода до, вдоль и после Байкала, рассказывает Татьяна Серых. "Такое разделение заранее автоматически обеспечило положительное решение двух третей экспертов, - поясняет она. - Эксперты давали заключение только по своему участку. Но при принятии общего решения суммировались все голоса, независимо от групповой принадлежности экспертов".
Кроме того, по словам анонимного источника RBC daily, знакомого с ситуацией, все новые эксперты были ангажированы "Транснефтью". "Ранее эти эксперты входили в собственную "карманную" экспертизу нефтяной компании, - сказал собеседник RBC daily. - К тому же все они не являлись экологами и давали, по сути, лишь технологическое заключение. Эксперты, выступающие против прохождения нефтепровода в непосредственной близости от Байкала, сознательно не были привлечены к написанию заключений рабочих групп. На заседании вместо 80 присутствовало только 50 экспертов". Мало того, по словам источника, сводное положительное заключение было подготовлено заранее сотрудниками "Транснефти".
Несомненно, экологи попытаются оспорить решение в суде. Но окажется ли эта попытка успешной, пока не ясно.
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