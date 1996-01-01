Депутатские дивиденды

Подготовка операции "Законодательное собрание 2006" началась, и это особенно заметно по ярким призывам лидеров местных региональных политических партий обратить внимание населения на новый Жилищный кодекс. Управляющие компании, ТОСы и ТСЖ внезапно стали теми краплеными картами, которые профессионал игры то прячет в рукаве, то выкладывает на стол.

Во главе недавно созданного Приморского регионального Союза собственников жилья стоит депутат ЗС ПК Александр МАМОШИН, в эксклюзивном интервью "ЗР" рассказавший о том, как решить проблемы жилищной сферы.

- Расскажите о вашей позиции по происходящему вокруг Жилищного кодекса, как, по вашему мнению, нужно действовать людям, чтобы не пострадать от недоработанного законодательства?

- Мы сегодня вообще все такие заботливые стали, четыре года никто ЖКХ не занимался, а сейчас все стали усиленно проявлять к этому интерес. И к ТСЖ, и к новой форме самоуправления - ТОСам. Между прочим, буквально два года назад за это ТСЖ мне чуть морду не набили. Перед выборами все становится политикой, и мне хотелось бы людей предупредить: "Вы не лезьте в это дело!" Народа какой-то бабский принцип: он красивый - и поверила... Не верьте ни Мамошину, ни Петрову, ни Сидорову. Возьмите документы, прочитайте и во всем разберитесь сами. Найдите в своем доме грамотного человека, бухгалтера или экономиста, пусть он лично обсчитает, сколько на самом деле стоит содержание вашего дома, включая ремонт текущий и капитальный, зарплату слесарю и управляющему. Хороший управляющий может один работать на четыре-пять домов и получать тысячу долларов в месяц.

- В листовке, что распространялась на площади во время митинга, сказано, что именно благодаря усилиям приморских депутатов срок вступления в силу Жилищного кодекса РФ перенесен с 1 марта 2006 г. на 1 января 2007 г. В Жилищный кодекс необходимо внести более двадцати поправок. Так ли велик вклад именно приморских депутатов?

- Речь идет о выборе формы управления - управляющие компании или ТСЖ? Да, мы поддержали поправку, и она пошла на рассмотрение в Государственную Думу. Но, насколько мне известно, другой регион сделал это раньше нас, так что это не только заслуга приморских депутатов. Что касается лично меня, то мой Приморский региональный Союз собственников жилья поддерживает отношения с Российской жилищной федерацией во главе с Германом ЛОМТЕВЫМ. То есть мы хорошо ориентируемся в общероссийском и международном опыте и выступаем как некая форма ЖКХашного профсоюза. При вступлении ТСЖ в Союз ему будет оказана бесплатная правовая помощь: полное юридическое оформление пакета необходимых для создания ТСЖ документов, будет оказана помощь в юридической оценке договоров и проведении независимой экспертизы тарифов, а также в приобретении и установке тепло- и водосчетчиков.

- И после этого вы утверждаете, что для вас проблемы ЖКХ не относятся к делам предвыборно-политическим?

- Я, как только пришел на работу в ЗС ПК, сразу взялся за ЖКХ. Еще не было нового кодекса и управляющих компаний. Компании приходят и уходят, сегодня Иванов, завтра Петров. Я, между прочим, и не скрываю, что лоббирую Союз собственников. "Родину" снимают с выборов во всех регионах, а для меня это политически важно, меня же снимут на 90%, и повод всегда найдется. Но зачем мне покупать выборы и тупо платить деньги бомжам и алкоголикам? Я по-человечески создал компанию.

Еще немного времени пройдет, и на проблемах ЖКХ все будут "греться" и обливать друг друга грязью. Не буду называть фамилии, но есть у нас депутаты городского уровня, которые пустили слух: "Мамошин сначала создаст ТСЖ, поставит свои счетчики и своих людей управляющими, а потом будет выселять жильцов из их квартир". Но ТСЖ лишь форма управления домом, а не суд, как я могу людей выселять?!

- Как выглядит идеальная схема работы ТСЖ, которую вы пытаетесь донести до членов Союза?

- Мы уже давно сформулировали критерии качественного жилья, это обязательно счетчики на воду и электричество, бойлер на дом, пластиковые окна в квартиры и подъезды. Так и тепло экономится, и убираются лишние звенья в цепочке нахлебников. Жилищный кодекс отменил понятие домовладельца, собственник жилья - тот же бизнесмен. Он учится управлять своим имуществом, приводит его в порядок, поднимает цену квадратного метра и продает его дороже. Люди создают ТСЖ, забирают придомовую территорию, сдают свободные помещения под магазины и получают за это прибыль. Или можно объединить пять - шесть домов и сдать свободную землю в аренду какой-либо компании.

- То же самое декларируют и управляющие компании, чем тогда вы от них отличаетесь?

- Мой принцип: зарабатывать деньги надо не на горе людей, а вместе с людьми. Мое отношение к управляющим компаниям категоричное. Их дело прописка, выписка и паспортный учет. Если ТСЖ не тянет управляющие функции, тогда пусть заключает договор с управляющей компанией, но на своих условиях. И не надо выходить на площадь и кричать - куда всем идти! Купите и прочитайте Жилищный кодекс, он стоит всего 20 руб. Или приходите за документами к нам в Союз - здесь их выдают бесплатно. Ставьте себе задачи и решайте их самостоятельно.