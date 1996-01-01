Пока не получилось

В Приморскую Школу публичной политики (ШПП), являющуюся одной из 45 разбросанных по России школ общественной организации "Открытая Россия", идет второй набор слушателей. Выпуск первого назначен на 24 марта, а 25 марта уже планируется первый семинар второго потока на тему "Проблемы развития политической системы в России".

По результатам изучения анкетного материала и рекомендаций в первую группу вошли 40 человек, представители различных партий ("Единая Россия", "Единство", "Родина", СПС, "Яблоко"), депутаты городских дум Владивостока, Находки, Арсеньева и общественных организаций. Те, кто не прошел по возрастному цензу до 40 лет, посещали занятия как вольнослушатели. Среди таковых оказались городские депутаты Галина МЕДВЕДЕВА, Александр ЮРТАЕВ и Григорий АХОЯН.

Учебный курс, состоявший из 14 закрытых мероприятий и рассчитанный на полтора года, в идеале должен был продемонстрировать работу цепочки: получение информации об общероссийских делах - проекция его на региональный уровень - определение своего интереса в обозначенных рамках - реализация одного из социально значимых проектов. Судя по краткому блиц-опросу слушателей первого потока, для большинства слушателей цепочка оказалась работоспособной только на первых двух этапах. Самый распространенный ответ на вопрос: "Каковы результаты занятий?" был по-студенчески прост: "Расширение кругозора и приобретение знакомств".

"Помню, как меня задели лекционные рассуждения директора Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаила ТЕРСКОГО о том, как на этой земле могут мирно уживаться русские с китайцами и что нужно сделать для того, чтобы русским жилось лучше. Все это теория, хуже того, теория, положенная в основу так называемой "Программы развития Приморского края до 2010 г.". Мне лично перспектива видится куда менее радужной и властями не регулируемой", - объяснил свою позицию депутат Думы г. Владивостока Александр ЮРТАЕВ.

"Я выяснила для себя, что в социальной политике государства, отражаемой на экранах телевизоров и на страницах печатных изданий, больше лозунгов, чем реальных дел. Десятью домами для молодых семей не решишь жилищный вопрос и не закрепишь людей на постоянное место жительства в Приморье. Я и мои единомышленники из ШПП работаем над Социальным кодексом, в котором будет собрана вся общероссийская и региональная законодательная база. Человек, взявший в руки Социальный кодекс, должен легко найти ответ на вопрос, что ему полагается от государства и какими путями это можно получить. Подобные проекты разрабатывались в Калининградской области и Алтайском крае", - считает председатель краевого Центра по профилактике социально значимых проблем Ирина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

"Тот же самый эффект наблюдается и в других регионах, - сказала в интервью "ЗР" московский представитель ШПП Марина РАСКЛАДКИНА, прибывшая во Владивосток для проведения очередных собеседований, - для нас было главным, чтобы слушатели смогли сформулировать проблему и теоретически просчитать шаги ее решения. До практики дело дошло лишь в Саратове - слушатели написали проект закона об общественной палате Самарской области. Там же активисты ШПП издают ежемесячное информационное приложение к газете "Известия". А в Бурятии слушателями создана Ассоциация предпринимателей общественного питания, но это скорее акт не политической, а общественной работы. Люди ищут общения с единомышленниками, это особенно заметно в тех ШПП, где объединились несколько регионов. Бывают и неожиданные результаты такого общения: в Нижегородской школе заключено три брака".

Выпускное мероприятие Приморской школы планируется сделать в форме круглого стола, на который будут приглашены депутаты ЗС ПК. Слушатели, отучившись, в качестве обратной связи скажут законотворцам о качестве их работы. Депутаты также не против.

Интересно, что средний возраст второго набора Приморской ШПП около 28 лет. Представители общественных организаций и "белые воротнички", кроме профессиональной сферы интересующиеся политической жизнью региона. По словам директора Приморской школы Николая КОЧЕТКОВА, некоторые из них намерены в будущем попробовать себя как раз на депутатской стезе. Во всяком случае, так они обозначили основную причину желания учиться.

Упор в обучении второго потока организаторы ШПП обещают сделать на практику. После четырех семинаров запланированы мастер-класс и круглый стол. Как раз на них учащиеся должны будут продемонстрировать умение и желание воплотить полученные навыки.