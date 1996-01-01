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Хорошие новости от губернатора
Очередной ежегодный доклад приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА о промежуточных итогах и перспективах края на будущее лично на меня произвел благоприятное впечатление. Минимум наводящих скуку цифр и максимум живых интонаций в сравнении с предыдущими докладами.
"Живинка", собственно, в докладе губернатора проскочила лишь однажды - когда он посоветовал сотрудникам ГАИ выдавать проштрафившимся водителям специальные номера. Однако какой-никакой шажок в сторону от ненужного местечкового пафоса, весьма неуместного, учитывая краевые возможности, губернатор все-таки сделал. Скорее всего, на этот шажок, равно как и на характер доклада в целом, повлиял другой доклад - президентский, представленный Владимиром ПУТИНЫМ неделей раньше. Если пару лет назад Сергей Михайлович рассуждал о стабильности, год назад - о развитии, то сегодня его речь исполнена в духе новомодной в политическом истеблишменте страны политкорректности.
Политкорректность в том смысле, в каком она преподносится высшими чиновниками страны - начиная с президента, - означает такую модель поведения политика или большого начальника, которая исключает какие-либо упоминания вчерашних обещаний, но с удовольствием провоцирует на рассуждения о радужных перспективах. К сожалению, первые губернаторы, отчитывавшиеся премьер-министру Михаилу ФРАДКОВУ (опять же по недавно заведенной традиции), эти новые веяния вовремя не уловили. А потому получили от премьера серьезный нагоняй за жалобы на свое житье-бытье. Доклад приморского губернатора, генеральная репетиция которого состоялась 3 марта, смею вас уверить, пройдет у премьера на ура.
В первую очередь в докладе Сергея Дарькина премьер должен обратить внимание на филигранное по технике исполнения сочетание несочетаемого. Это касается постоянных ссылок на время "Ч" (которое по задумке Кремля должно наступить в 2010 г.) без каких-либо упоминаний об удвоении ВВП. Можно, конечно, сетовать на то, что этот прием уже был использован президентом, но в региональном варианте он выглядит, как бы это точней выразиться, конкретней, что ли. То есть, если после доклада президента в Приморье еще оставались люди, которые не придавали значения мистическим датам, то теперь уже все знают, что в 2010 г. что-то должно случиться. Что именно - об этом ни президент, ни губернатор не говорят, потому что удвоения ВВП точно не произойдет, а новую национальную игрушку, пардон, идею - еще пока не придумали.
Другим примером губернаторской политкорректности явилась констатация стабильности в крае, весомый вклад в которую внесли политические партии - особенно "Единая Россия", общественные организации и краевые депутаты. Правда, губернатор тут же оговорился, что стабильность не должна являться предметом самоуспокоения. Своевременное замечание в свете последних событий в ЗС ПК, где единороссы передрались между собой за кресло спикера.
Ну, а главным открытием для партхозактива Приморья, собравшегося на доклад губернатора, стала информация о том, что у нас, наконец-то, не просто преодолены негативные тенденции в рыбной отрасли, но даже наметилась положительная динамика. Очки, конечно, в актив краевой администрации и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края. Только есть одно "но".
Буквально за пару дней до конца прошлого года в эфире местной телекомпании председатель Ассоциации Дмитрий ГЛОТОВ предрекал рыбной отрасли мучительную, но скорую смерть, если в ближайшее время не будут предприняты революционные реформы, направленные на преодоление кризиса. Одной из таких мер, кстати, глава АРПП предлагал временный запрет на вылов краба, которого в промысловых зонах России практически не осталось. Отсутствие краба в перечне разрешенных к вылову водных биоресурсов уже гарантирует отрицательную динамику в отрасли на протяжении всего запретного срока. О принятии каких-либо мер в этом направлении мы пока ничего не слышали. Можно, конечно, предположить, что за прошедшие три месяца в либидо краба произошли экстраординарные трансформации, но о таких вещах желательно рассказывать до презентации доклада, чтобы и в дальнейшем многие вещи воспринимать на веру.
Это небольшое замечание весьма актуально в связи с лозунгом-призывом губернатора к приморским СМИ: "Пришло время хороших новостей! Новости не должны загонять человека в депрессию!.. К огромному сожалению, масс-медиа, современное кино и литература сформировали искаженное представление у нашей молодежи о добре и зле. И вот уже бандиты становятся народными героями, жестокость - нормой жизни, а доброта и человечность становятся чем-то постыдным. Это наша общая проблема, и мы все должны кардинально менять данную ситуацию".
Целиком и полностью разделяю вашу точку зрения, уважаемый Сергей Михайлович. Но как тут разберешь, какую новость считать хорошей в отсутствие четкой инструкции? Ну, например, ваше сообщение о положительной динамике в рыбной отрасли или заявление Дмитрия Глотова о тяжелейших проблемах? Вашу информацию о том, что выпуск продукции малого бизнеса достиг 18% от ВРП или начавшееся судебное расследование по поводу фактической экспроприации за взятки чиновникам сотен помещений, арендовавшихся малым бизнесом Владивостока? Намерение краевой администрации перевести детей из детских домов под патронат полноценных семей или статистику младенческой смертности в роддомах?
При таких дилеммах невольно за хорошую воспринимается и новость из вашего доклада о падении грузооборота приморских портов на 5%. Во всяком случае, можно быть уверенным, что это правда, поскольку она прозвучала из уст губернатора.
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