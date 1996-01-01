ПТЭК запустят летом

9 марта в конференц-зале ООО "Хлебный Дом" пройдет презентация проекта Приграничного торгового экономического комплекса (ПТЭК).

Напомним, что инициаторами и инвесторами проекта выступают китайские бизнесмены, а российскую сторону представляет известный бизнесмен Геннадий ЛЫСАК. Строительство этого объекта началось в 2003 г. В июле планируется частичное открытие первой очереди этого комплекса.

На презентации представители ПТЭК организуют конкурс на аренду выставочных, офисных и других функциональных площадей здания. Поэтому на мероприятие приглашаются заинтересованные лица и организации, которые на территории комплекса могут организовать рекреационный, выставочный, торговый, гостиничный, ресторанный бизнес.