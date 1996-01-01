Протестных мероприятий будет больше

Прошедший в минувшее воскресенье митинг на привокзальной площади Владивостока далеко не последняя акция гражданского неповиновения.

Власть имущие пытаются манипулировать общественным сознанием, в реальности не предпринимая никаких мер по обузданию роста жилищно-коммунальных тарифов. Эта проблема стала главной темой заседания комиссии по политическим партиям Общественной палаты Владивостока, которое состоялось 3 марта.

Члены комиссии постановили, что необходимо продолжать протестные мероприятия против разрушения ЖКХ и политики социальной несправедливости, проводимой правящей партией. Решено поддержать всероссийскую акцию Союза координационных советов, запланированную на 18 марта. "На митинг 18 февраля пришли 5 тыс. человек, через месяц мы должны сделать все, чтобы митингующих стало в 2-3 раза больше. И лишь тогда власть начнет к нам прислушиваться", - заявил член комиссии Владимир ЗОРИН. Планируется, что в акции примет участие ряд новых коллективных членов ОП, например, Аграрно-промышленная партия и созданные домовые комитеты.