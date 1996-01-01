Депутаты решили бороться с преступностью

На заседании постоянной комиссии Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности народные избранники дали положительное заключение программам по борьбе с преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков на 2005-2009 г.г.

Эти программы, предложенные городской администрацией, скорее всего, будут приняты без существенных изменений, несмотря на то что у некоторых членов комиссии возник ряд вопросов к их экономическому обоснованию. По словам депутата Александра ЮРТАЕВА, самое главное упущение предложенных программ - это отсутствие средств на укрепление звена участковых милиционеров.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели несколько вопросов, связанных с принятием поправок к положениям об оплате труда муниципальных служащих, о статусе депутатов органов местного самоуправления, а также о содержании муниципальных архивов.