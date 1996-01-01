Хабаровские депутаты хотят быть в законе

Первое чтение законопроекта "О статусе депутата Законодательной думы Хабаровского края" на очередном заседании краевой думы вызвало жаркие споры среди парламентариев.

Так, срок работы в командировках один из авторов закона Вячеслав ЖМЕРЕНЕЦКИЙ предложил ограничить до 5 дней, что у многих парламентариев вызвало бурную отрицательную реакцию. А аргументы, что количество помощников у депутатов увеличилось - было 27, стало 42, и поэтому, мол, самим депутатам не обязательно тратить много времени на встречи с избирателями на отдаленных территориях, были восприняты неоднозначно. Законопроект все-таки приняли, но, судя по настроению депутатов, не исключено, что ко второму чтению он претерпит значительные изменения.