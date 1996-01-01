"Белой" зарплаты будет больше

Мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ на межведомственной комиссии поставил цель - убедить работодателей повысить "официальную" заработную плату своим работникам.

По мнению заместителя начальника управления финансов и экономики администрации Владивостока Александра ЛЫСЕНКО, занижение реального размера зарплаты приводит к уменьшению наполняемости городского бюджета. Это, в свою очередь, уменьшает возможности финансирования социальной сферы и развития городской инфраструктуры. Поэтому первоочередная задача администрации - повышение ежемесячного размера оплаты труда на предприятиях до уровня прожиточного минимума, который составляет сейчас 10 425 руб. На заседание были приглашены 32 работодателя, на предприятиях которых средняя зарплата составляет 1600-2500 рублей. Они пообещали комиссии, что в ближайшее время будут разрабатывать комплексные мероприятия для повышения заработной платы работникам и ликвидации задолженностей перед государственными фондами.