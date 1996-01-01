Если анализировать итоги социально-экономического развития Камчатской области, то можно увидеть рост практически по всем основным показателям. Правда, оценивается он чаще всего лишь в 3-5%, но явных провалов нет. Для территории, экономика которой долгое время находилась в состоянии стагнации, это отрадный факт. Гость "ДК" -губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ.

- Михаил Борисович, оценивая итоги прошлого года, какое слово вы бы обозначили как ключевое?

- Стабильность. Стабилизировалась ситуация практически во всех отраслях - рыбное хозяйство, сельхозпроизводство, строительство, есть рост инвестиций в основной капитал. Но нельзя говорить, что именно в прошлом году мы поднапряглись и получили результат. Он обусловлен всеми предыдущими четырьмя годами работы - из разрухи за один год не выскочишь Нельзя на земле, за которой никто долго не ухаживал, получить хороший урожай. Мы эту землю четыре года разрабатывали, создавали условия.

В 2002 г. как закон Камчатской области была принята концепция развития области до 2010 г. и на последующие годы. В ее рамках мы работали и принимали целевые программы. Но это были лишь направления, сейчас пришло время ее переработать, сделать конкретным планом.

Камчатке трудно уйти от моноэкономики, рыбная отрасль будет превалировать, но постепенно свою долю в промышленном производстве области будут расширять недропользователи. Сейчас очень интенсивно продолжается строительство горно-обогатительного комбината на Шанучском медно-никелевом месторождении, основным инвестором здесь выступает московское предприятие "Геотехнологии". В области зарегистрирован его филиал, и налоги остаются у нас. Правда, затормозилось освоение Агинского золоторудного месторождения из-за того, что у компании "Камголд", владеющей лицензией на его разработку, за последнее время несколько раз менялся собственник.

- Камчатка уже несколько лет продвигает крупный инвестиционный проект по использованию песков Халатырского месторождения.

- А вот с этим дело движется очень медленно. Минэкономразвития решило, что оно выставит это месторождение на аукцион, и проводить аукцион будет само. Получат ли наши разработчики этой идеи месторождение или нет - вопрос.

- Что происходит в рыбной отрасли? Не проходит года, чтобы на Камчатке не было бузы в рыбацкой среде. Почему, ведь квоты распределены на пять лет, но каждый раз в начале года вновь и вновь поднимается этот вопрос?

- Потому что несколько крупных компаний продолжают настаивать на том, что аукционные квоты нужно засчитывать дважды. Они сполна получили квоты по экспедиционному лову и претендуют на прибрежный лов, требуя - отдайте нам эти квоты. Но они их все равно не смогут выбрать, поскольку у этих компаний нет малых судов, квоты они тут же продадут. На Камчатке уже вовсю действует черный рынок квот.

Мне так и было сказано: "Зачем вы возитесь с мелкими фирмами, отдайте все нам, вам же будет проще нас контролировать". Но это значит, что десятки тысяч людей потеряют средства к существованию, закупленное ими оборудование для береговых предприятий будет ржаветь. И то, что крупные компании будет легче контролировать, - это тоже ложь. Они продают улов в море, и проверить, по каким ценам, трудно. В контрактах пишут одно, а реально получают другие деньги и делят их между собой в конвертах.

- Но вы сами неоднократно говорили, что в области очень много пользователей биоресурсов, нужно это количество сокращать.

- А мы это и делаем. Из 600 с лишним - осталось около 200. Ликвидировали тех, кто имел только письменный стол и печать в кармане. Остались те, у кого действительно есть производственная база, суда, береговые перерабатывающие предприятия. Их нужно не ликвидировать, а объединять, но это процесс добровольный. При этом мелкие фирмы налогов зачастую платят больше, чем крупные - они на виду, за границей ничего не продают, а то, что привозится на берег, легко контролируется.

Произошла такая удивительная вещь - в 2003 г., накануне распределения квот по новым правилам, рыбаки показали хорошие результаты, а потом стали не просто потихоньку прятать доходы, а резко показали ноль прибыли! Сделать с этим ничего нельзя, у нас отобрали право на административное реагирование, и применить какие-либо меры к неэффективно хозяйствующим компаниям нельзя. Раньше был такой оценочный критерий - "доход с тонны освоенных квот". Сейчас он не работает. Я поставил вопрос на коллегии налоговой службы: есть закон, который позволяет вам вмешиваться и применять санкции, если компании продают продукцию по ценам ниже рыночных? Это недобросовестные налогоплательщики. Мне отвечают: "Да, закон такой есть, но он мертвый и в России не работает, практики такой нет".

- Модная сегодня тема - реализация национальных проектов. Иногда складывается впечатление, что заявленные сегодня проекты и суета вокруг них - это отчасти пиаровский ход.

- Не буду судить, какой это ход в высших сферах. Но два национальных проекта - по образованию и здравоохранению -очень нужны, и их реализация уже приносит практическую пользу. Все гораздо сложнее с осуществлением программ "доступное жилье" и "сельское хозяйство", и не только для Камчатки, но и для всего Дальнего Востока. На Камчатке очень дорогая продукция сельского хозяйства, оно нерентабельно. Предприятия АПК не могут брать льготные кредиты, приобретать что-то по лизингу. У них просто нет собственных денег. Мы дотируем производство молока и мяса в больших размерах из областного бюджета, причем всем - и крупных хозяйствам, бывшим совхозам, и фермерским хозяйствам, и индивидуальным производителям. А те механизмы, которые предусмотрены для поддержки национального проекта "сельское хозяйство", хорошо будут работать в центральной России, но у нас возникнут сложности. Об этом говорили все губернаторы ДВФО и на совещаниях у полпреда, и в Москве.

То же самое касается программы "доступное жилье". Даже уже построенные квартиры в области трудно идут на продажу, они дороги. И тот механизм, что предусмотрен в национальном проекте: выбираем участок, вкладываем деньги в инженерные сети и продаем инвесторам, которые построят дома, - у нас не будет работать. Просто не найдется такого инвестора на Камчатке, потому что он знает, что свои дома он не продаст

- Почему так пессимистично?

- Это реальность. Нужно адаптировать этот проект к нашим реалиям. На Камчатке, скажем, и земли такой нет: сложный рельеф местности, нужно вырубать леса первой категории, чтобы создавать новые участки. Нам гораздо эффективнее было реализовывать программу расселения ветхого и аварийного жилья. Но это программой не предусмотрено. Об этом неоднократно говорили и я, и губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ, и магаданский губернатор Николай ДУДОВ.

- Насколько высок процент ветхого жилья на Камчатке?

- В Петропавловске-Камчатском около 60% жилфонда можно считать ветхим или нуждающемся в сейсмоусилении. А то, что нуждается в сейсмоусилении, зачастую гораздо дешевле снести и вместо него построить новое.

- Ну а что-то двигается? Если говорить о программах "здравоохранение" и "образование"...

- Безусловно. Уже с января мы начали осуществлять доплаты участковым врачам и медсестрам, классным руководителям. Но здесь тоже есть проблемы. Мы никак не можем выяснить - получить законный официальный документ: доплаты будут с районным коэффициентом или нет. Каждый министр говорит свое, но самое печальное, что деньги нам выдали без коэффициента, а своих денег мы не найдем. Мы и так даже при безумно трудном бюджете из-за скачкообразного роста цен на мазут, на медицину, образование, культуру заложили рост по сравнению с прошлым годом.

- Что касается безумно трудного бюджета - в начале зимы дальневосточные губернаторы поднимали шум по поводу резкого роста цен на топливо. Как с этой проблемой справились?

- Чрезвычайных ситуаций с теплом у нас не было, но не могу сказать, что справились. Сейчас только середина отопительного периода. Цены на мазут продолжают расти. Например, фирма выигрывает конкурс на поставки топлива, обозначая цену в 7750 руб. за тонну. 26 января подписываем протокол, а 30 января компания уже заявляет, что цена не реальная, нужно 10 500 руб. за тонну - затраты увеличиваются более чем на четверть. Мы никогда не угонимся за этими ценами.

Мы были вынуждены заложить в бюджете финансирование на милицию общественной безопасности, ГО и ЧС только на 4 месяца. И ни копейки на увеличение фондов, рассчитанных на случай природных катаклизмов, хотя живем под угрозой сильного землетрясения. При том, что доходная часть бюджета год от года растет почти на 1 млрд руб. - все съедает топливо. С этой проблемой я выступал в Благовещенске на совещании, которое проводил М. ФРАДКОВ. Подготовлено его поручение в правительство, но оно не выполняется. Был на приеме у первого вице-премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА - он дал свое поручении. Ответ, который подготовил Минфин, меня не удовлетворил.

Может быть, они действительно в Москве не представляют, что у нас почем. Поэтому мы методически будем бить в одну точку. Я сказал на совещании губернаторов в Благовещенске в присутствии Фрадкова о том, что федеральный бюджет накануне разделил 150 млрд руб. дополнительных доходов от роста цен на нефтепродукты. Эти деньги взяты из субъектов Федерации, мы эти деньги выплатили, покупая топливо по завышенным ценам. Кроме того, раза в четыре больше получили от регионов нефтяники. Мы не просим подачку - верните то, что изъяли из нашего бюджета. И только сейчас этот вопрос начинает сдвигаться с мертвой точки.

- Сейчас принят новый областной бюджет, как он изменился в результате муниципальной реформы?

- Мы воспользовались возможностью и отложили переход на этот закон до 1 января до 2008 г. Мунобразованиям дали пока лишь часть полномочий, оставили их жить по смете, а бюджет будет только у районов, это несколько упрощает задачу. Если говорить о перераспределении полномочий, то нам дают новые полномочия, которые нуждаются в новых кадрах, дополнительном финансировании. Мы над этим работаем.

- В конце прошлого года дальневосточные территории претендовали на открытие свободных экономических зон. Камчатка никак не вписывалась в требования, определенные законом о СЭЗ, а вот вопрос о создании рекреационных зон для вас весьма актуален.

- Пока по созданию таких зон никаких решений не принято, хотя мы в этом весьма заинтересованы.

- На Камчатку, особенно в туристический сезон, часто приезжают высокопоставленные гости. Последствия этих вояжей?

- Знаете, есть такой анекдот про бедняков, которые утром сажают картошку, а вечером выкапывают, потому что есть сильно хочется. Все эти визиты - это зерна, которые когда-то, уверен, дадут урожай. Но не нужно ждать его уже завтра к вечеру. Давайте дождемся, чтобы плод созрел, и поможем процессу созревания.

- Может, иностранных инвесторов привлекать активнее?

- Это только кажется, свистни - прибегут. Свистим, зовем, предлагаем проекты - не бегут. Это должна быть планомерная работа. В том же Китае многое делается под эгидой правительства, чтобы привлечь инвестиции. Должна быть ясная и четкая государственная политика в этом вопросе.

- Как идет процесс объединения Корякии и Камчатки? Возникают ли какие-то противоречия?

- Мы заранее видели возможные сложности, поэтому и заложили длительный переходный период. При том, что все проголосовали за объединение, у каждой территории свои подходы к тому, как будет выглядеть власть, строиться работа. Поэтому провели общее совещание в управлении внутренней политики администрации президента, подписали совместный документ. Но даже в нем есть разногласия, которые записали руководители законодательных органов Камчатки и Корякии Николай ТОКМАНЦЕВ и Нина СОЛОДЯКОВА. Депутатам нужно дальше работать, чтобы найти взаимопонимание. Губернаторам проще: и у меня, и у моего коллеги Олега КОЖЕМЯКО подход такой - любые идеи, которые отстаивают депутаты, приемлемы, и мы готовы поддержать любое решение, согласованное депутатами.

- В чем суть противоречий?

- Прежде всего, в количестве депутатов будущего представительного органа: сколько выбирать по партийным спискам, какое представительство будет от территорий. Корякские депутаты настаивают на том, что в думе должно быть минимум 10 человек от них, но у них всего 20 тыс. населения. На Камчатке оно во много раз больше. То, что предложила корякская дума, по-человечески понятно, но не вписывается в нормы конституции - равное количество представителей от всех групп населения. Потом будет работа по проекту устава - там тоже возникнут споры. График, определенный в письме председателю правительства, соблюдается. Новый губернатор Камчатского края приступит к работе в июле 2007 г. Затем будут назначены выборы представительного органа. К этому сроку все вопросы должны быть решены.