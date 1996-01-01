Депутаты теряют статус

Особенно много нареканий на заседании комиссии Думы г. Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности у городских депутатов вызывали те статьи Федерального закона № 131, в которых говорится об их статусе, - он снизился настолько, что исполнительная власть получила возможность действовать без особой оглядки на мнение законодателей.

Вступление в силу с 1 января ФЗ-131 "Об общих принципах местного самоуправления в РФ" можно по праву назвать переломным событием в жизни муниципальных образований. Однако создается впечатление, что новому законодательному акту уготована судьба его печально известного 122-го собрата. В нем обнаружились та же непродуманность и "оторванность" от реальности, что вызвало уйму претензий на местах и, как следствие, необходимость вносить поправки в уже принятый закон.

К примеру, статья 40 данного закона в своём первом пункте декларирует обеспечение условий для беспрепятственного осуществления депутатами своих полномочий. "На словах всё вроде бы хорошо. Однако если прочитать оставшуюся часть статьи, то становится очевидным, что это пустая декларация, за которой ничего не стоит", - уверен депутат Думы Владивостока Александр ГАВРИЛОВ, курирующий данный вопрос в думской комиссии по местному самоуправлению.

По его словам, до 1 января 2006 г. на территории Приморья действовал краевой закон "О статусе депутата", который, собственно, и раскрывал понятие "беспрепятственное осуществление полномочий", регулируя отношения депутатов с избирателями и органами исполнительной власти. Краевой закон строго оговаривал порядок взаимодействия муниципальных выборных органов власти и чиновников. А с 1 января у местных депутатов фактически не осталось возможности принять какие-либо санкции против бюрократов, игнорирующих депутатские запросы и прочие формы работы с органами законодательной власти.

Дело в том, что в новом федеральном законе эти вещи просто не прописаны и, таким образом, исполнительная власть получила возможность действовать без особой оглядки на законодателей. Еще одним камнем преткновения ФЗ № 131 является непроработанность вопроса о приеме депутатом избирателей в рамках своего округа.

Краевой закон "О статусе депутата" обеспечивал право народных избранников на помещение для организации общественной приемной. В "роковом" 131-м законе подобного положения нет. "Получается, что теперь избирателю, если он хочет обратиться непосредственно к депутату, нужно будет добираться туда, где расположена местная дума?! Если для города эта ситуация ещё хоть как-то приемлема, то как быть с законодателями из приморской глубинки?!" - возмущались в кулуарах депутаты Думы Владивостока.

Любопытна еще одна деталь новоиспеченного закона. Не секрет, что подавляющее большинство депутатов совмещают законотворческую деятельность с другой работой.

Раньше депутат имел право на отгул во время парламентской сессии, то теперь такого права нет. Получается, что "легально" совмещать основную работу и депутатскую деятельность можно, лишь проводя заседания местного законодательного органа по выходным или поздним вечером. Логично предположить, что собрать кворум на сессии будет еще сложнее. "Новый закон закрывает дорогу в представительные органы власти для учителей и мелких служащих и открывает её для бизнесменов и бандитов! У них-то рабочий день не фиксирован", - считает депутат гордумы Александр Гаврилов.

"Федеральный закон фактически делает депутата бесправным", - убеждены многие его коллеги. Казалось бы, нет ничего проще на местах дополнить новый закон, регулирующий статус депутатов в Приморском крае. Но в том- то и заключается главный федеральный "сюрприз", что он фактически не даёт местным депутатам права наделить то самое понятие "обеспечение беспрепятственной работы депутата" конкретным смыслом. Максимум, на что теперь способна Дума Владивостока, - принять положение "О порядке организационно-технического обеспечения деятельности депутата". Оно и рассмотрено на заседании постоянной Комиссии по местному самоуправлению, правопорядку и законности в минувший вторник.

По словам разработчиков, это положение не противоречит федеральному закону, но определяет некоторые аспекты работы депутатов, к примеру, наличие депутатского удостоверения. В целом же городские законодатели твердо убеждены, что Государственная Дума еще вернется к 131-му закону и внесёт в него необходимые поправки, ибо в противном случае, по их словам, органы местного самоуправления попросту развалятся.