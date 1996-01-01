www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Депутаты теряют статус

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Особенно много нареканий на заседании комиссии Думы г. Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности у городских депутатов вызывали те статьи Федерального закона № 131, в которых говорится об их статусе, - он снизился настолько, что исполнительная власть получила возможность действовать без особой оглядки на мнение законодателей.

Вступление в силу с 1 января ФЗ-131 "Об общих принципах местного самоуправления в РФ" можно по праву назвать переломным событием в жизни муниципальных образований. Однако создается впечатление, что новому законодательному акту уготована судьба его печально известного 122-го собрата. В нем обнаружились та же непродуманность и "оторванность" от реальности, что вызвало уйму претензий на местах и, как следствие, необходимость вносить поправки в уже принятый закон.

К примеру, статья 40 данного закона в своём первом пункте декларирует обеспечение условий для беспрепятственного осуществления депутатами своих полномочий. "На словах всё вроде бы хорошо. Однако если прочитать оставшуюся часть статьи, то становится очевидным, что это пустая декларация, за которой ничего не стоит", - уверен депутат Думы Владивостока Александр ГАВРИЛОВ, курирующий данный вопрос в думской комиссии по местному самоуправлению.

По его словам, до 1 января 2006 г. на территории Приморья действовал краевой закон "О статусе депутата", который, собственно, и раскрывал понятие "беспрепятственное осуществление полномочий", регулируя отношения депутатов с избирателями и органами исполнительной власти. Краевой закон строго оговаривал порядок взаимодействия муниципальных выборных органов власти и чиновников. А с 1 января у местных депутатов фактически не осталось возможности принять какие-либо санкции против бюрократов, игнорирующих депутатские запросы и прочие формы работы с органами законодательной власти.

Дело в том, что в новом федеральном законе эти вещи просто не прописаны и, таким образом, исполнительная власть получила возможность действовать без особой оглядки на законодателей. Еще одним камнем преткновения ФЗ № 131 является непроработанность вопроса о приеме депутатом избирателей в рамках своего округа.

Краевой закон "О статусе депутата" обеспечивал право народных избранников на помещение для организации общественной приемной. В "роковом" 131-м законе подобного положения нет. "Получается, что теперь избирателю, если он хочет обратиться непосредственно к депутату, нужно будет добираться туда, где расположена местная дума?! Если для города эта ситуация ещё хоть как-то приемлема, то как быть с законодателями из приморской глубинки?!" - возмущались в кулуарах депутаты Думы Владивостока.

Любопытна еще одна деталь новоиспеченного закона. Не секрет, что подавляющее большинство депутатов совмещают законотворческую деятельность с другой работой.

Раньше депутат имел право на отгул во время парламентской сессии, то теперь такого права нет. Получается, что "легально" совмещать основную работу и депутатскую деятельность можно, лишь проводя заседания местного законодательного органа по выходным или поздним вечером. Логично предположить, что собрать кворум на сессии будет еще сложнее. "Новый закон закрывает дорогу в представительные органы власти для учителей и мелких служащих и открывает её для бизнесменов и бандитов! У них-то рабочий день не фиксирован", - считает депутат гордумы Александр Гаврилов.

"Федеральный закон фактически делает депутата бесправным", - убеждены многие его коллеги. Казалось бы, нет ничего проще на местах дополнить новый закон, регулирующий статус депутатов в Приморском крае. Но в том- то и заключается главный федеральный "сюрприз", что он фактически не даёт местным депутатам права наделить то самое понятие "обеспечение беспрепятственной работы депутата" конкретным смыслом. Максимум, на что теперь способна Дума Владивостока, - принять положение "О порядке организационно-технического обеспечения деятельности депутата". Оно и рассмотрено на заседании постоянной Комиссии по местному самоуправлению, правопорядку и законности в минувший вторник.

По словам разработчиков, это положение не противоречит федеральному закону, но определяет некоторые аспекты работы депутатов, к примеру, наличие депутатского удостоверения. В целом же городские законодатели твердо убеждены, что Государственная Дума еще вернется к 131-му закону и внесёт в него необходимые поправки, ибо в противном случае, по их словам, органы местного самоуправления попросту развалятся.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru