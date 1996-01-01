Подковерные поправки

Несмотря на то, что Устав Приморского края пока определяет процедуру выборов как пропорциональную - 50% депутатов избирается по партийным спискам, 50% - по одномандатным округам, - гарантий на сохранение уставных взаимоотношений на избирательном поле Приморья никто дать не может. Причем вплоть до официального объявления о начале выдвижения кандидатов в Законодательное собрание края, то есть практически до конца июля.

Свидетельство тому - предстоящее обсуждение поправок в Устав на очередном заседании ЗС, которое состоится 1 марта. Одна из поправок, предложенная членом фракции "Единая Россия" Анатолием НОВИКОВЫМ, предполагает избрание ЗС исключительно по партийным спискам. Вторая - под авторством Николая МАРКОВЦЕВА - призывает сохранить действующую норму представительства, но сократить количество депутатов с 40 до 20 человек. При этом Николай Марковцев уверен, что обе поправки 1 марта не будут утверждены. Основания для столь уверенных прогнозов кроются не только в разногласиях депутатов, но и в отсутствии единой позиции по этому вопросу в команде губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

Позиция губернатора по процедуре голосования, действительно, имеет решающее значение. Для внесения изменений в Устав необходимо набрать 26 голосов. Если учесть, что для проведения любого решения у губернатора имеется ударная сила в лице 22 членов фракции "Единая Россия", то понятно, что уж четырех-то человек, обладая неограниченными административными возможностями, губернатор может "уговорить" в любой момент. Однако, как стало известно "ЗР", в стане его помощников образовалось что-то вроде двух лагерей, каждый из которых пытается убедить губернатора в целесообразности своей позиции. Первый лагерь возглавляет новоявленный вице-губернатор Николай СИДОРОВ, который уверен, что для "пользы дела" выборы нужно проводить по партийным спискам. Оппонирует ему вице-губернатор Евгений ОВЕЧКИН, полагающий, что одномандатники также должны получить свой шанс.

На публичную поверку этой закулисной дискуссии выйдут, скорее всего, ничего не значащие соображения на предмет экономии средств или, скажем, аполитичности приморцев, в большинстве своем не доверяющих любым партиям. Но, на наш взгляд, принципиальные разногласия среди высших чинов краевой администрации имеют и меркантильный характер. Выборы исключительно по партийным спискам значительно упрощают для краевых властей процедуру отбора кандидатов. Второй меркантильно-чиновничий плюс такого варианта заключается в унификации выборов - все силы и средства будут брошены на раскрутку партийного бренда единороссов. Ну, и, наконец, третье - прилично заработав на кастинге кандидатов, краевые власти получают возможность провести выборы за счет бюджетного административного ресурса.

Чтобы была понятна суть второго и третьего аргументов чиновников в пользу партийных выборов, стоит напомнить, что у нас практически все руководящие посты на всех уровнях краевой власти заняты членами или принудительно сочувствующими партии "Единая Россия". То есть достаточно одной команды сверху, чтобы эта, скорее, борьба за лояльность, чем предвыборная конкуренция, завертелась с силой, не вызывающей сомнений в победных перспективах. "Доход" от таких выборов для краевых властей нетрудно рассчитать по условной схеме организации любой избирательной кампании. Как правило, 30% бюджета кампании уходит на оплату услуг организаторов, все остальное составляет, собственно, расходы на саму кампанию. В нашем случае организаторы забирают себе 100%, а расходы на кампанию берут на себя "волонтеры" от исполнительной вертикали власти края.

Что же касается варианта Овечкина, а точнее пока еще действующего варианта приморского Устава, то он разделяет общий огромный бюджет выборов на три потока, а значит, соответственно на три зоны ответственности: выборы по партийным спискам, выборы по округам и борьба против конкурентов как по спискам, так и по округам. Распыление общей ответственности, в свою очередь, минимизирует и конкретную ответственность за те или иные направления. Если что-то на выходе получится не так, как задумывалось, то крайне сложно будет определить, кто именно провалился - тот, кто работал на партийном направлении, или, кто например, "мочил" оппонентов.

Ну, и, наконец, нельзя не учитывать личный фактор. В случае укрепления позиции Сидорова в качестве официальной, "уговаривать" депутатов придется непосредственно Овечкину. Аппаратная работа - это его зона ответственности. Губернатор в подобного рода переговорах лично не участвует.

Сомнительно, что интеллигентный Евгений Овечкин одними убеждениями сумеет справиться со своей миссией. А это будет означать его серьезный функциональный провал, который, надо полагать, стараниями соперников за влияние на губернатора приобретет весьма живописные тона. Вряд ли кто-либо другой, кроме самого губернатора, сможет добиться успеха на поприще уговоров депутатов, зато просто будет определить первого стрелочника.

Депутаты, которые в данной ситуации выглядят как притихшая в ожидании Нагорной проповеди паства, пока высказывают твердую убежденность, что все останется как есть. Но цену этой убежденности легко определить по участию в работе фракции "Единая Россия" представителей СПС и Аграрной партии.

Если даже на столь противоречащие всем нормам партийной этики у конформистов от СПС и Аграрной партии находятся оправдательные соображения целесообразности, то оправдать любые поправки в Устав им будет гораздо легче. Помешать в этом случае какой-либо установке губернатора могут только, извините, шкурнические интересы.

Понятно, что вместить всех желающих партийный список "Единой России" не в состоянии. Помимо действующего созыва ЗС, к депутатским мандатам уже всерьез примеряются, в частности, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края Дмитрий ГЛОТОВ и лидер регионального отделения партии Юрий ПОПОВ. И это только авангард внепарламентской колонны претендентов. Следовательно, кому-то из нынешних участников фракции "Единая Россия" в краевом парламенте придется поступиться собственным политическим будущим.

Готовность к подобному "самопожертвованию" определяется, естественно, не на партийных конференциях и съездах, а имеет вполне материальную основу. Но до тех пор, пока губернатор не определится с окончательным мнением по данному вопросу, депутаты могут играть на публику независимостью суждений. В течение марта, как минимум. Дальнейшая же судьба поправок в Устав будет зависеть от исхода противостояния условных партий Сидорова и Овечкина. Кто из них окажется более аргументированным в плане увещевания губернатора, предсказать пока сложно.

В чем можно быть уверенным на 100%, так это в том, что подковерная борьба на подступах к выборам с интересами избирателей никак не связана. А потому и у избирателей при любом раскладе остается возможность высказать собственное мнение. На выборах.