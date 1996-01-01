Коммунисты вернутся в ЗС

Накануне официального старта избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание Приморского края свое присутствие на политическом поле края обозначили все более-менее значимые партийные и общественные организации: одни - внутрипартийными скандалами, другие - участием в протестных акциях. Исключение, как это ни удивительно, составляет один из самых главных политических игроков - КПРФ.

С чем связан спад активности приморских коммунистов и что сегодня происходит в рядах приморского отделения партии - об этом наш разговор со вторым секретарем крайкома КПРФ Николаем ОДОБЕСКО.

- Николай Тимофеевич, если позволите, то начнем с главного: КПРФ будет принимать участие в выборах ЗС?

- Обязательно. Этот вопрос регулярно обсуждается на заседаниях бюро крайкома, создана партийная комиссия, которая работает над списками кандидатов. По сути, мы ожидаем только законодательного оформления регламента выборов - то есть будут ли выборы проходить исключительно по партийным спискам или в сочетании с одномандатными округами.

- А вам бы как хотелось?

- Мы готовы к любому варианту развития событий.

- Можно ли этим ожиданием объяснить спад партийной активности в крае? Если сравнивать приморское отделение трех - пятилетней давности с нынешним, то пороху в пороховницах у коммунистов явно поубавилось. И митинг протеста учителей в октябре вы как-то пропустили, и другие поводы для выражения претензий властям практически не используете.

- По учителям, если кто-то не заметил или постарался нас не заметить, то мы принимали участие в этом митинге, а наш секретарь по идеологии на нем выступал. Я не считаю, что у нас есть какие-то проблемы с публичной активностью. Наверно, тут уместней говорить об информационном сопровождении наших акций. Нет ничего удивительного в том, что официальные СМИ их игнорируют. 11 февраля, например, у нас состоялся митинг протеста в Спасске. Вы что-нибудь слышали об этом? В этот же день по инициативе КПРФ протестовали против тарифов ЖКХ жители Первомайского района Владивостока. 18 февраля поднимается Находка, 25-го - Первореченский район Владивостока, 28-го - Фрунзенский. Так что ни о каком спаде речи быть не может.

- А чем продиктована такая районная специализация по митингам - неоднородностью Владивостока или принципиальной невосприимчивостью к коммунистическим идеям?

- Нет, с идеями, точнее, с идеологией здесь все в порядке. Просто во Владивостоке позднее, чем в других городах и районах края, начался процесс омоложения партийных структур. Там, где этот процесс начался раньше, с активностью все в порядке и партийная работа ведется надлежащим образом. Возьмите, в частности, Уссурийск, где наиболее развито пионерское движение. Сегодня в Уссурийске уже вступают в партию бывшие пионеры постсоветской эпохи.

- Много вступают?

- По сравнению даже с теми годами, о которых вы говорите, приток партийных кадров увеличился в разы. Если раньше краевое отделение пополнялось в год на 100-104 человека, то в прошлом году в партию вступили 174 человека, а с начала этого года еще 38. Кстати, 23 из них приняты в партию уссурийской организацией. Большинство - молодежь.

- Это что там за расчудесная пионерская кузница кадров? А как же конкуренция с медвежатами "Единой России"?

- Они нам не конкуренты. У нас около 13 тыс. пионеров по краю. Конечно, в плане финансовой и административной поддержки мы уступаем единороссам, но первостепенное значение уделяем идеологии, и гораздо важней, когда молодой человек состоит в рядах партии по убеждениям, а не по административной указке. Кроме того, мы принципиально отличаемся по методам партийной и пионерской работы, ориентируясь прежде всего на помощь людям, а не на громкие слова. В пионерских организациях у нас, в частности, очень развито тимуровское движение - это, как вы, наверно, помните, помощь ветеранам и пенсионерам. Работает также программа "Картофельный рай". Ребята сами выращивают овощи, которые затем передаются нуждающимся пожилым людям.

- Означает ли это, что и предвыборная программа приморского отделения на выборах ЗС будет в большей степени ориентирована на край, нежели на Владивосток?

- Идеологическое разделение работы с населением края и Владивостока не предусматривается. Но мы, конечно, будем учитывать специфику менталитета городских жителей. Не исключено, что кандидатами от партии будут не только члены партии, но и сочувствующие нам уважаемые в городе и крае люди.

- А кто вам сочувствует помимо членов партии и пенсионеров?

- Членов партии на сегодняшний день в крае около 2000 человек. Так что, учитывая неизменно высокие проценты голосов избирателей, которые мы набираем на всех выборах, сочувствуют нам довольно широкие слои населения.

- Есть ли среди этих слоев действительно громкие имена? Например, крупные хозяйственники, как это принято говорить на выборах, а если прямым текстом, то бизнесмены и предприниматели?

- Конечно, есть. И сочувствуют, и помогают. Разве мы смогли бы без этой помощи регулярно выпускать нашу партийную периодику?

- Можно озвучить хотя бы несколько из этих фамилий, которые могут появиться в избирательных партийных списках?

- Пока ЗС не приняло окончательное решение по процедуре выборов, озвучивать какие-либо фамилии не имеет смысла. Скажу только, что, по нашему твердому убеждению, возглавить его должен первый секретарь крайкома, которым является депутат Госдумы Владимир ГРИШУКОВ.

- А власть в лице краевой администрации или действующих депутатов ЗС проявляет интерес к вашим спискам?

- Прямых вопросов из краевой администрации нам никто не задает, но мы чувствуем, что окольными путями разведка ведется. Что же касается депутатов, то сегодня в ЗС нет наших представителей, поэтому вряд ли кто-то из них будет интересоваться нашими списками.

- Ну, хорошо. Не хотите говорить о списках, тогда пару слов о шансах. Те высокие проценты голосов, о которых вы сказали, КПРФ завоевывала в тесной связке с НПСР. Однако, по новому закону, блоки запрещены. Можете ли вы рассчитывать на убедительную победу отдельно от НПСР?

- В блоке с НПСР ведущую роль всегда играла КПРФ. По большому счету, и руководители блока были членами нашей партии - Анатолий РЕЗНИЧЕНКО, Татьяна ЧЕРНОУСОВА. Сегодня они уже не являются членами партии, мы их исключили за нарушения. Они попытались создать свою партию, которая не прошла регистрацию. Поэтому в народно-патриотическом направлении КПРФ остается единственной партией. Будет ли при таком раскладе одержана убедительная победа, сказать пока сложно. Но на определенное количество мест в краевом парламенте мы рассчитываем.

- А зачем вам это количество мест? Для популяризации партийных идей или для конкретных шагов по изменению социально-экономической политики в крае? Ну, вот скажем, если коммунисты получат парламентское большинство, будет ли подниматься вопрос о переизбрании приморского губернатора?

- Несомненно. Нас не устраивает та политика, которая сегодня проводится в стране и крае. После избрания губернатором Сергея ДАРЬКИНА мы пришли к соглашениям о том, что мы будем поддерживать шаги губернатора, направленные на улучшение жизни людей. Одновременно мы оставляли за собой право выступать против любых разрушительных и ухудшающих жизнь людей мер. К сожалению, на сегодня разрушительный фактор очевидным образом сильнее положительных моментов.