Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунисты вернутся в ЗС
Накануне официального старта избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание Приморского края свое присутствие на политическом поле края обозначили все более-менее значимые партийные и общественные организации: одни - внутрипартийными скандалами, другие - участием в протестных акциях. Исключение, как это ни удивительно, составляет один из самых главных политических игроков - КПРФ.
С чем связан спад активности приморских коммунистов и что сегодня происходит в рядах приморского отделения партии - об этом наш разговор со вторым секретарем крайкома КПРФ Николаем ОДОБЕСКО.
- Николай Тимофеевич, если позволите, то начнем с главного: КПРФ будет принимать участие в выборах ЗС?
- Обязательно. Этот вопрос регулярно обсуждается на заседаниях бюро крайкома, создана партийная комиссия, которая работает над списками кандидатов. По сути, мы ожидаем только законодательного оформления регламента выборов - то есть будут ли выборы проходить исключительно по партийным спискам или в сочетании с одномандатными округами.
- А вам бы как хотелось?
- Мы готовы к любому варианту развития событий.
- Можно ли этим ожиданием объяснить спад партийной активности в крае? Если сравнивать приморское отделение трех - пятилетней давности с нынешним, то пороху в пороховницах у коммунистов явно поубавилось. И митинг протеста учителей в октябре вы как-то пропустили, и другие поводы для выражения претензий властям практически не используете.
- По учителям, если кто-то не заметил или постарался нас не заметить, то мы принимали участие в этом митинге, а наш секретарь по идеологии на нем выступал. Я не считаю, что у нас есть какие-то проблемы с публичной активностью. Наверно, тут уместней говорить об информационном сопровождении наших акций. Нет ничего удивительного в том, что официальные СМИ их игнорируют. 11 февраля, например, у нас состоялся митинг протеста в Спасске. Вы что-нибудь слышали об этом? В этот же день по инициативе КПРФ протестовали против тарифов ЖКХ жители Первомайского района Владивостока. 18 февраля поднимается Находка, 25-го - Первореченский район Владивостока, 28-го - Фрунзенский. Так что ни о каком спаде речи быть не может.
- А чем продиктована такая районная специализация по митингам - неоднородностью Владивостока или принципиальной невосприимчивостью к коммунистическим идеям?
- Нет, с идеями, точнее, с идеологией здесь все в порядке. Просто во Владивостоке позднее, чем в других городах и районах края, начался процесс омоложения партийных структур. Там, где этот процесс начался раньше, с активностью все в порядке и партийная работа ведется надлежащим образом. Возьмите, в частности, Уссурийск, где наиболее развито пионерское движение. Сегодня в Уссурийске уже вступают в партию бывшие пионеры постсоветской эпохи.
- Много вступают?
- По сравнению даже с теми годами, о которых вы говорите, приток партийных кадров увеличился в разы. Если раньше краевое отделение пополнялось в год на 100-104 человека, то в прошлом году в партию вступили 174 человека, а с начала этого года еще 38. Кстати, 23 из них приняты в партию уссурийской организацией. Большинство - молодежь.
- Это что там за расчудесная пионерская кузница кадров? А как же конкуренция с медвежатами "Единой России"?
- Они нам не конкуренты. У нас около 13 тыс. пионеров по краю. Конечно, в плане финансовой и административной поддержки мы уступаем единороссам, но первостепенное значение уделяем идеологии, и гораздо важней, когда молодой человек состоит в рядах партии по убеждениям, а не по административной указке. Кроме того, мы принципиально отличаемся по методам партийной и пионерской работы, ориентируясь прежде всего на помощь людям, а не на громкие слова. В пионерских организациях у нас, в частности, очень развито тимуровское движение - это, как вы, наверно, помните, помощь ветеранам и пенсионерам. Работает также программа "Картофельный рай". Ребята сами выращивают овощи, которые затем передаются нуждающимся пожилым людям.
- Означает ли это, что и предвыборная программа приморского отделения на выборах ЗС будет в большей степени ориентирована на край, нежели на Владивосток?
- Идеологическое разделение работы с населением края и Владивостока не предусматривается. Но мы, конечно, будем учитывать специфику менталитета городских жителей. Не исключено, что кандидатами от партии будут не только члены партии, но и сочувствующие нам уважаемые в городе и крае люди.
- А кто вам сочувствует помимо членов партии и пенсионеров?
- Членов партии на сегодняшний день в крае около 2000 человек. Так что, учитывая неизменно высокие проценты голосов избирателей, которые мы набираем на всех выборах, сочувствуют нам довольно широкие слои населения.
- Есть ли среди этих слоев действительно громкие имена? Например, крупные хозяйственники, как это принято говорить на выборах, а если прямым текстом, то бизнесмены и предприниматели?
- Конечно, есть. И сочувствуют, и помогают. Разве мы смогли бы без этой помощи регулярно выпускать нашу партийную периодику?
- Можно озвучить хотя бы несколько из этих фамилий, которые могут появиться в избирательных партийных списках?
- Пока ЗС не приняло окончательное решение по процедуре выборов, озвучивать какие-либо фамилии не имеет смысла. Скажу только, что, по нашему твердому убеждению, возглавить его должен первый секретарь крайкома, которым является депутат Госдумы Владимир ГРИШУКОВ.
- А власть в лице краевой администрации или действующих депутатов ЗС проявляет интерес к вашим спискам?
- Прямых вопросов из краевой администрации нам никто не задает, но мы чувствуем, что окольными путями разведка ведется. Что же касается депутатов, то сегодня в ЗС нет наших представителей, поэтому вряд ли кто-то из них будет интересоваться нашими списками.
- Ну, хорошо. Не хотите говорить о списках, тогда пару слов о шансах. Те высокие проценты голосов, о которых вы сказали, КПРФ завоевывала в тесной связке с НПСР. Однако, по новому закону, блоки запрещены. Можете ли вы рассчитывать на убедительную победу отдельно от НПСР?
- В блоке с НПСР ведущую роль всегда играла КПРФ. По большому счету, и руководители блока были членами нашей партии - Анатолий РЕЗНИЧЕНКО, Татьяна ЧЕРНОУСОВА. Сегодня они уже не являются членами партии, мы их исключили за нарушения. Они попытались создать свою партию, которая не прошла регистрацию. Поэтому в народно-патриотическом направлении КПРФ остается единственной партией. Будет ли при таком раскладе одержана убедительная победа, сказать пока сложно. Но на определенное количество мест в краевом парламенте мы рассчитываем.
- А зачем вам это количество мест? Для популяризации партийных идей или для конкретных шагов по изменению социально-экономической политики в крае? Ну, вот скажем, если коммунисты получат парламентское большинство, будет ли подниматься вопрос о переизбрании приморского губернатора?
- Несомненно. Нас не устраивает та политика, которая сегодня проводится в стране и крае. После избрания губернатором Сергея ДАРЬКИНА мы пришли к соглашениям о том, что мы будем поддерживать шаги губернатора, направленные на улучшение жизни людей. Одновременно мы оставляли за собой право выступать против любых разрушительных и ухудшающих жизнь людей мер. К сожалению, на сегодня разрушительный фактор очевидным образом сильнее положительных моментов.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов