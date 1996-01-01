"Транснефть" и Ростехнадзор могут встретиться в суде

В начале февраля Ростехнадзор опубликовал свою позицию по поводу представленных "Транснефтью" материалов "ТЭО (проект) трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан". Первый пусковой комплекс. Морской перегрузочный комплекс нефти Перевозная".

Напомним, что подписано отрицательное заключение на материалы и принято решение продлить на 30 дней работу экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, а также ввести в ее состав дополнительных экспертов. Пожалуй, в сложившейся ситуации бывшему дальневосточному полпреду удалось принять соломоново решение. К этому времени должен состояться суд (назначенный на 22 февраля) по иску экологического фонда "Феникс" и представителей общественности. Суть обвинений - нарушения процедуры проведения общественных слушаний в Хасанском районе, отсутствие материалов по альтернативным вариантам прохождения трассы нефтепровода, из которых бы наглядно вытекало: Перевозная - лучшее место для стройки. Кроме того, истцы утверждают, что в тексте официального протокола слушаний не упоминаются врученный председательствующему на слушаниях "Предмет разногласий", подписанный его участниками, а также коллективное обращение от 664 граждан. Если суд признает иск обоснованным, "Транснефти" придется-таки представить альтернативные варианты и вновь провести общественные слушания, хотя на данном этапе вопрос по Перевозной все-таки остается на втором плане. Кстати, "Траснефть" под давлением общественности все-таки была вынуждена приступить к рассмотрению альтернативного варианта размещения нефтеналивного терминала в бухте Козьмино (близ Находки). Как сообщил в интервью журналу "Трубопроводный транспорт нефти" С. Вайншток, совместно с Росприроднадзором создана рабочая группа по изучению вопроса, которая провела дополнительное натурное обследование предполагаемых мест размещения нефтеналивного терминала на побережье Японского моря.

Но главное сейчас - близость трубы к Байкалу. Как сообщил "Российской газете" председатель Комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Владимир ЗАХАРОВ, готовится специальное заявление Палаты по этому вопросу.

Свою позицию в "РГ" озвучила и ОАО "Транснефть". Ее президент Семен ВАЙНШТОК заявил: "Первый пусковой комплекс разработан в полном соответствии с требованиями российского и международного законодательства и действующих нормативных документов. В проекте представлены технические и конструктивные решения, обеспечивающие экологическую безопасность как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации. Уровень этих решений - самый высокий из имеющихся в мировой практике нефтепроводного транспорта, а по ряду аспектов вообще уникальный. Можно сказать, что это еще завтрашний день многих знаменитых нефтяных компаний".

Глава компании сообщил также, что на стадии проектирования альтернативные варианты рассматривались. Так, вариант прохождения трассы по южной оконечности Байкала отпал в 2003 г. из-за отрицательного заключения государственной экологической экспертизы. Северный маршрут, в нескольких километрах от Байкала, был отвергнут из-за повышенной экстремальности: отсутствие населенных пунктов, автомобильных дорог, высокогорные участки с отметками 1000-2000 м с почти отвесными уклонами. Строительство в таких условиях - намного сложнее и дороже. Не прошло и предложение президента Вячеслава ШТЫРОВА проложить трубу по Якутии. Оценка показала, что это экономически нецелесообразно. Протяженность якутского маршрута на 1,5 тыс. км длиннее. При этом около 2 тыс. км трассы пройдет по вечной мерзлоте. Все это в итоге приведет к колоссальному (кратному) увеличению инвестиционных затрат.

Он также заявил, что если будет принято отрицательное решение по экспертизе, "Транснефть" будет судиться с Ростехнадзором, и если тот не "cумеет оппонировать достаточно внятно", предъявить претензии за упущенную выгоду. В частности, он сказал: "...не пытаясь оказывать давление на экспертов, у меня есть основание сказать государственному органу: если вы примете отрицательное решение по экспертизе, то мы с вами встретимся в суде. И вам придется говорить не эмоциями, вы должны будете сказать конкретно, какой пункт, какого закона мы в этом проекте нарушили, какой СНИП, какой ГОСТ, нормативный акт нами не выполнен".

Понять главу "Транснефти" можно. По его словам, подготовка ТЭО проекта обошлась более чем в $200 млн. Сейчас инвестиционные затраты в ценах II кв. 2004 г. составляют $11,5 млрд, в том числе на первый этап - $6,65 млрд. Срок окупаемости проекта с момента начала эксплуатации - 10 лет. Каждая попытка изменить маршрут - это новые огромные затраты, в том числе временные. На подготовку нового ТЭО и прохождение всех необходимых процедур может уйти около трех лет.

После прочтения интервью г-на Вайнштока у автора почему-то мелькнула такая крамольная мысль: а что, если его компания и в самом деле не нарушила ни одного СНИПа или ГОСТа, а это просто давно устаревшие СНИПы и ГОСТы, которые кто-то забыл изменить? Или это такие СНИПы и ГОСТЫ, которые можно двояко толковать. А что? Вполне в духе нашего государства, ведь еще могло родиться: закон - что дышло, куда повернешь - туда и вышло. Так что, возможно, в начале марта, когда Ростехнадзор обнародует свой очередной вердикт, все точки над "i" в "трубном деле" так и не будут расставлены.