Уссурийск зазывает китайских представителей

На встрече представителей администрации Уссурийского городского округа и делегации Народного правительства г. Муданьцзян было заявлено о возможном открытии в Уссурийске торгового представительства КНР.

Как сообщает пресс-центр Уссурийского городского округа, среди предложений по укреплению торгово-экономических связей между соседними городами было озвучено предоставление льгот китайским предпринимателям в оформлении документов и строительство торгового представительства. Кроме того, китайские власти сообщили, что, по их данным, с каждым годом увеличивается количество русских предпринимателей, работающих на территории провинции Хэйлунцзян.

В связи с тем, что 2006 г. объявлен Годом России в Китае мэр г. Муданьцзян г-н Лу БИН предложил укреплять и развивать не только торговые отношения. Планируется продолжить ежегодный обмен делегациями художников, спортсменов и творческих коллективов. Кроме того, уссурийские школьники были официально приглашены в г. Муданьцзян для отдыха в летнем лагере.