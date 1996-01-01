В Дальнегорске - кризис власти

Поскольку выборы мэра в Дальнегорске двумя судебными инстанциями были признаны недействительными, мэр Дмитрий ФОТЬЯНОВ ушел со своего поста, оставив вместо себя и.о. мэра своего первого зама, 34-летнего Вячеслава СОМОВА. Правда, местная прокуратура утверждает, что назначение Сомова прошло с нарушениями законодательства.

По словам прокурора города Евгения ЗАБЛОЦКОГО, 28 декабря прошлого года Вячеслав Сомов был назначен распоряжением мэра Фотьянова на должность первого зама. Но в соответствии со ст. 48 городского Устава первый зам и заммэра назначаются и освобождаются от этих должностей по согласованию с городской думой. А дальнегорская дума вопрос о согласовании Сомова в качестве первого зама вместо Виктора КОЛОСКОВА не рассматривала, она просто утвердила Сомова заместителем мэра, но не первым.

16 февраля этого года дальнегорская прокуратура направила в дальнегорский суд заявление о признании недействительным этого распоряжения Дмитрия Фотьянова.

Евгений Заблоцкий также сказал, что документов он пока не видел, но, если Фотьянов назначил Сомова вместо себя и.о. мэра, это решение также будет незаконным и будет опротестовано в городском суде. "Раз Фотьянова избрали незаконно, исполнять обязанности главы городского округа до новых выборов должен старый мэр Геннадий ЛЫСЕНКО",- отметил Евгений Заблоцкий.