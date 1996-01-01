Находка почти со стратегией

Работа над стратегическим планом развития Находкинского городского округа вступила в активную фазу. Об этом сообщил генеральный директор некоммерческого фонда "Градостроительные реформы" (Москва) Александр ВЫСОКОВСКИЙ в свой очередной приезд в Находку.

Около года назад между администрацией Находки и "Градостроительными реформами" был заключен договор на разработку правил землепользования и застройки с одновременной разработкой стратегического плана развития города на среднесрочную перспективу. По мнению специалистов, отсутствие этих документов тормозило развитие городской инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов. Глава города Олег КОЛЯДИН выразил заинтересованность в скорейшем появлении на свет окончательного варианта стратегического плана развития городского округа.