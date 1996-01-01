Полпред предложил способ решения демографического кризиса

Минувшая пятница для общественно-политической жизни Хабаровска выдалась насыщенной. Во-первых, приехал министр связи Леонид РЕЙМАН открывать телефон-автомат в селе Бычиха, а во-вторых, состоялся совет при полпреде Камиле ИСХАКОВЕ, куда съехались дальневосточные губернаторы, мэры столиц и другие вип-персоны окружного масштаба.

Приехали практически все приглашенные. Из губернаторов не было только Романа АБРАМОВИЧА. Исхаков с сожалением сообщил, что руководитель Чукотки отсутствует по болезни и вообще готовится к какой-то операции. Не было и постоянного гостя таких заседаний Константина ЧАЙКИ, который буквально за три дня до важного совещания ушел с поста заместителя генерального прокурора России и, по словам полпреда, "отпросился в связи с уходом на пенсию". Правда, табличка с его именем почему-то все равно оказалась на столе, за которым всех рассаживали. Небольшое недоразумение вскоре уладили - вместо таблички появился человек - как выяснилось, оперативно назначенный новый замгенпрокурора - Анатолий БОНДАР, который заодно со всеми познакомился.

Главный вопрос, который обсуждали на совете, - реализация приоритетных национальных проектов. Пока что президентские идеи воплощаются в жизнь с трудом. Больше всего претензий у Камиля Исхакова оказалось по поводу программы "Доступное жилье". Он обвинил губернаторов, что они не прилагают особых усилий к тому, чтобы сделать условия ипотечного кредитования более привлекательными для большинства жителей. "А ведь многие субъекты Федерации находят внутренние резервы для привлекательности ипотеки", - посетовал полпред, в очередной раз намекая, видимо, на опыт родной республики Татарстан, которая во многих вопросах теперь служит примером для местных руководителей. В то же время губернаторы, говоря о жилищных условиях в своих регионах, кивают на объективные причины. Вот, например, на Сахалине проблема - ветхое жилье. "У нас самый высокий процент ветхого жилья - 10%, - сообщил губернатор Сахалинской области Иван МАЛАХОВ. - Для нас это вопрос номер один".

Немало проблем и в сфере здравоохранения. Губернаторы рассказывали, что приходится едва ли не лично проводить мониторинг, чтобы деньги доходили до всех врачей с точностью до копейки.

Пока часть членов совета решала важные государственные задачи, другая его часть во главе с министром связи Рейманом отправилась в село Бычиха на торжественную церемонию установки таксофона, который олицетворял собой федеральную программу универсальных услуг связи для сельских жителей. Конкурс на оказание такого вида услуг в Хабаровском крае еще в сентябре выиграла "Дальсвязь", которая теперь пожинает плоды победы.

В этом телефоне-автомате вроде бы ничего особенного нет. Обычный такой телефон-автомат, разве что выкрашен в непривычно красный цвет. Преимущества: по карточке универсальной оплаты с него можно звонить куда угодно. А еще можно позвонит и на него. Для глухих деревень и сел плюсы такой чудо-телефонизации налицо. Главное теперь, чтобы карточки для этих таксофонов не были чем-то вроде колбасы во времена перестройки, ведь далеко не во всех деревнях есть даже почтовые отделения. Иначе вся эта шикарная идея правительства связать провинцию с "большой землей" - псу под хвост, извините.

Уже сейчас в плохо телефонизированных районах Хабаровского края должны работать 20 универсальных таксофонов. Всего же в регионе будет установлено 486 таксофонов и открыто 162 пункта коллективного доступа в Интернет. Как сообщил Рейман, на территории Дальневосточного федерального округа пока что насчитывается 656 нетелефонизированных населенных пунктов, в которых предполагается установить 2943 таксофона и открыть 962 пункта коллективного доступа в Интернет.

Все это, конечно, хорошо, жаль только, что повальной телефонизацией людей на Дальний Восток не заманишь. По мнению полпреда, решить демографический кризис в регионе можно с помощью крупного рогатого скота. Коров, например. "150 лет назад, когда проводилось переселение на Дальний Восток, было всего три программы: бесплатные десятины земель выдавались на определенное время, предлагались дополнительные финансовые преференции, давали корову бесплатно, - просвещал губернаторов Исхаков. - Необходимо хорошо забытое старое, наверное, вернуть. Если здесь даже будут сложные климатические условия, но будут привлекательные финансовые условия - каждый решит для себя - ехать или не ехать на Дальний Восток". Привлекательность жизни в регионе, по задумке полпреда, должна появиться после разработки программы социально-экономического развития округа. Пока что нет ни того, ни другого.