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Приносим извинения
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В №9 газеты "Золотой Рог" был опубликован материал "Аргументы начальника" о конфликте в комитете по внешним связям и туризму администрации Владивостока между его начальником и подчиненной.
К сожалению, изложенные факты являются версией одной из сторон, и возмущенные коллеги руководителя комитета обратились в редакцию в его защиту: "Сидоров не мог! Это интеллигентнейший человек. Все было совсем не так...". Излагать вторую версию мы не будем - уже однажды редакция поторопилась с публикацией материала. Поскольку стороны намерены выяснить истину в суде, "ЗР" вернется к этому конфликту после решения суда. А сегодня мы готовы принести извинения Андрею СИДОРОВУ за публикацию еще не доказанных фактов.
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