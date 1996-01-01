Приносим извинения

В №9 газеты "Золотой Рог" был опубликован материал "Аргументы начальника" о конфликте в комитете по внешним связям и туризму администрации Владивостока между его начальником и подчиненной.

К сожалению, изложенные факты являются версией одной из сторон, и возмущенные коллеги руководителя комитета обратились в редакцию в его защиту: "Сидоров не мог! Это интеллигентнейший человек. Все было совсем не так...". Излагать вторую версию мы не будем - уже однажды редакция поторопилась с публикацией материала. Поскольку стороны намерены выяснить истину в суде, "ЗР" вернется к этому конфликту после решения суда. А сегодня мы готовы принести извинения Андрею СИДОРОВУ за публикацию еще не доказанных фактов.