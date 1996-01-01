Звучит публично

Депутаты городской думы Находки внесли изменения в принятое в конце прошлого года Положение об организации и проведении публичных слушаний, сообщает пресс-служба думы Находкинского муниципального округа.

Поскольку Федеральный закон №131 обязывает местные органы власти с 1 января 2006 г. выносить на публичные слушания особо важные проекты в жизни города, то теперь власть Находки будет обсуждать с населением городской бюджет и отчет о его исполнении, планы и программы развития городского округа, генеральный план и правовой акт о вносимых в него изменениях. А также правила землепользования, застройки, планировки на территории городского округа. Кроме того, без предварительного публичного одобрения не будут иметь юридической силы Устав муниципального образования и правовые акты о вносимых в него изменениях и дополнениях.