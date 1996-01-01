Звонок полпреда решил проблему с мечетью

Во Владивостоке все-таки будет построена мечеть. Об этом сообщила "Российская газета" в опубликованном интервью с дальневосточным полпредом Камилем ИСХАКОВЫМ.

По информации издания, среди национальных диаспор, населяющих Дальний Восток, особенно обрадовались приезду нового полпреда мусульманская община и выходцы из Татарстана. У Исхакова уже было несколько встреч с ними встреч.

"Приезжала ко мне делегация мусульман из Владивостока, - рассказывает полпред. - Вопрос был достаточно острым - церквей в этом городе почти два десятка, а мечети не было ни одной, никак не решался вопрос с выделением земли. Пришлось срочно звонить мэру города. Сейчас будут строить. Но вообще-то, дело не в одних мусульманах. Во многих городах Дальнего Востока сейчас строят красивые, величественные православные храмы, и это прекрасно. Но нельзя забывать, что в нашем округе живут представители 21 религии, и для них условия гораздо скромнее".

Далее полпред сообщает, что во время визита в субъекты ДВФО он обсуждал такие вещи, как дома дружбы и совместные акции: "Я говорил с представителями нескольких национальных культурных обществ, мы договорились пока что подготовить совместными силами большой гала-концерт в Находке 18 марта. Сейчас все готовятся. Дело же не в мероприятии как таковом, а во внимании и уважении ко всем национальным культурам".