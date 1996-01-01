www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Звонок полпреда решил проблему с мечетью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке все-таки будет построена мечеть. Об этом сообщила "Российская газета" в опубликованном интервью с дальневосточным полпредом Камилем ИСХАКОВЫМ.

По информации издания, среди национальных диаспор, населяющих Дальний Восток, особенно обрадовались приезду нового полпреда мусульманская община и выходцы из Татарстана. У Исхакова уже было несколько встреч с ними встреч.

"Приезжала ко мне делегация мусульман из Владивостока, - рассказывает полпред. - Вопрос был достаточно острым - церквей в этом городе почти два десятка, а мечети не было ни одной, никак не решался вопрос с выделением земли. Пришлось срочно звонить мэру города. Сейчас будут строить. Но вообще-то, дело не в одних мусульманах. Во многих городах Дальнего Востока сейчас строят красивые, величественные православные храмы, и это прекрасно. Но нельзя забывать, что в нашем округе живут представители 21 религии, и для них условия гораздо скромнее".

Далее полпред сообщает, что во время визита в субъекты ДВФО он обсуждал такие вещи, как дома дружбы и совместные акции: "Я говорил с представителями нескольких национальных культурных обществ, мы договорились пока что подготовить совместными силами большой гала-концерт в Находке 18 марта. Сейчас все готовятся. Дело же не в мероприятии как таковом, а во внимании и уважении ко всем национальным культурам".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru