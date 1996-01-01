Ответственные за освоение денег

В Приморском крае был определен состав рабочей группы по реализации приоритетных национальных проектов, которые, как ожидается, должны привести к притоку на региональный уровень многомиллиардных ассигнований из федерального бюджета.

В рабочую группу, состоящую из 12 человек, вошли сплошь чиновники приморской администрации, компанию которым составил лишь один человек, напрямую не причастный к исполнительной власти, - генеральный директор 100% краевой "дочки" ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА.

Председателем рабочей группы стал первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО, а руководителями подгрупп по направлениям Борис ГЕЛЬЦЕВ ("Здоровье" и "Образование"), Юрий ЛИХОЙДА ("Доступное жилье") и Юрий ПОПОВ ("Агропромышленный комплекс"). Именно им и предстоит играть "первые скрипки" в создании благоприятных условий для выбивания из федерального центра финансовых ресурсов. Особенно актуально это будет для проектов "Доступное жилье" и "Агропромышленный комплекс". Для того, чтобы получить финансовые ресурсы в рамках их реализации, необходимо не только создать эффективный механизм по осваиванию денег, но и выдержать конкуренцию с другими регионами страны.